Colditz

Die Stadt Colditz beendet den Schulstreit mit Grimma. Nach der Niederlage vorm Oberverwaltungsgericht in Bautzen sprach sich der Stadtrat auf seiner Sondersitzung mit großer Mehrheit gegen eine mögliche Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht aus. Mit zehn Ja-Stimmen, bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen folgten die Stadträte damit der Empfehlung der Verwaltung. In einer überraschenden Stellungnahme appellierte zuvor auch Birgit Kausler-Wagner vom Elternrat, das Kriegsbeil zu begraben und stattdessen alle Kraft in die Stärkung der Colditzer Schule zu stecken.

Lob für die Colditzer Schule

Nach den Worten von Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) sei nicht der Ersatzneubau der Oberschule Böhlen eine Gefahr für den Schulstandort Colditz, sondern zu wenig Unterstützung für die eigene Schule: „Denn wir alle sprechen viel zu wenig über den Wandel, der sich innerhalb der Schule in den vergangenen Jahren vollzogen hat.“ Ausdrücklich lobte Zillmann die Arbeit der Lehrer, Schüler und Elternvertreter, die die mehrfach preisgekrönte Bildungseinrichtung insbesondere in der Berufsvorbereitung zum überregional beachteten und kopierten Vorzeigeprojekt machten.

Gericht ließ keine Revision zu

Der 1. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts in Bautzen hatte im Sommer die Klage der Stadt Colditz gegen den Bebauungsplan der Stadt Grimma als unbegründet abgewiesen. Dies bedeutete einen herben Rückschlag für die Bemühungen der Stadt Colditz, die für knapp zehn Millionen Euro geplante Errichtung der neuen Böhlener Oberschule zu verhindern. Das Gericht war sich bei seinem Urteil schon damals sehr sicher, eine Revision wurde nicht zugelassen.

Die Oberschule Colditz. Weil das Haus lange auf der staatlichen Abschussliste stand, flossen viele Jahre keine Fördergelder. Nach einer Gesetzesänderung in Sachsen ist das nun anders, so dass die Sanierung der Fassade nur noch eine Frage der Zeit ist. Quelle: Andreas Döring

Geringe Schülerzahlen bereiten den Colditzer Stadträten seit Jahren großes Kopfzerbrechen. Lange Zeit befürchteten sie, eine hochmoderne Böhlener Oberschule in unmittelbarer Nähe zur Gemeindegrenze würde dem eigenen Schulstandort noch zusätzlich das Wasser abgraben. Ein Argument, das die Stadt Grimma immer bestritten, der langjährige Colditzer Bürgermeister Matthias Schmiedel jedoch umso hartnäckiger vertreten hatte.

Zu den diesjährigen Bürgermeisterwahlen trat Schmiedel aus Altersgründen nicht mehr an. Sein Nachfolger Zillmann äußert zwar weiter Kritik an der Sinnhaftigkeit des in Böhlen geplanten „Neubaus auf der grünen Wiese“. Anders als Schmiedel bezeichnet er das aber als Frage, die die Bürgerschaft der Stadt Grimma diskutieren müsse: „Das sollte und kann nicht unsere Aufgabe sein.“

Grimma begrüßt Entscheidung

In einer ersten Reaktion begrüßt der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) die Entscheidung der Colditzer: „Ich schaue nicht zurück, sondern nur nach vorn. Der Beschluss sollte der Start in eine gemeinsame, gutnachbarliche Zukunft sein. Im Interesse unserer Kinder.“

Von Haig Latchinian