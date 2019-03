Grimma

Da es keine Selbstverständlichkeit sein kann, dass jeder Polizist Erfahrungen im Umgang mit Wildunfällen oder Straftaten in Wald und Forst hat, wurde eine Schulung im Grimmaer Revier anberaumt. Dort nahmen die Beteiligten den „ Tatort Wald“ unter die Lupe. Potenzielle Straftäter in diesem Bereich seien deshalb gewarnt, denn Ordnungshüter verschiedener Einsatzzüge der Polizeidirektion Leipzig haben sich im Revier Grimma von Polizeiobermeister Jürgen Kratzmann in die Rechtsvorschriften einführen lassen.

Referenz berichtet über eigenen Erfahrungen

Der 54-jährige Referent vom Fachdienst Prävention ist selbst Jäger und weiß aus eigener Erfahrung um diverse Delikte und Straftaten. Freilich sei es für die Polizei nicht überlebenswichtig zu wissen, wie und wo Fuchs, Reh, Wolf und Co. leben und was deren Nahrungskette bildet. „Doch die gängigsten Wildarten in Sachsen Wäldern sollte ein Beamter schon kennen und zu unterscheiden wissen“, setzte Kratzmann in seiner Schulung an.

Referent Jürgen Kratzmann vom Fachdienst Prävention der Polizeidirektion Leipzig ist selbst Jäger und kann bei seinen Schulungen viel aus eigener Erfahrung vermitteln. Quelle: Frank Schmidt

Außerdem führte der den Teilnehmern einen häufigen Tatort vor – den Diebstahl von Holz in Privat- und Staatswäldern. Auch das Erkennen, ob ein Wildunfall vorgetäuscht wird, was zumeist auf Versicherungsbetrug hinausläuft, wurde erörtert. Ein anderer Aspekt war der Umgang mit so genannten „Jagdstörern“, die Einrichtungen wie Hochsitze demolieren. Spannung kam auf, als Kratzmann von Jagdwilderei sprach. Hierfür nannte er Ansatzpunkte und Indikatoren, um Gründe zu ermittelt und Täterspuren zu erkennen.

Gefahren nicht unterschätzen

Nicht zu unterschätzen seien nach Ansicht des Experten Gefahren, die von angefahrenen oder toten Wildtieren ausgehen können. In diesem Kontext wurde das Verhalten der Beamten erklärt, wie sie sich mit und bei angefahrenem Großwild wie Wildschein und Hirsch verhalten sollen. Gleiches gelte im Umgang mit toten oder angefahrenen Wölfen. Und sollte es für den Beamten unvermeidbar werden, einen finalen Fangschuss zu setzen, müsse er um deren Wirkung, wenn nicht gar um deren Risiken wissen. Nicht zuletzt wurde der Müll in den Wäldern als Gefahr für Mensch und Tier thematisiert.

Von Frank Schmidt