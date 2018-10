Landkreis Leipzig

Längere Wege müssen Eltern in diesem Jahr zu den Einschulungsuntersuchungen in Kauf nehmen. Grund sind personelle Engpässe im Gesundheitsamt des Landkreises. „Es ist richtig, dass wir in einigen Kommunen in diesem Jahr keine Vororttermine anbieten können, so wie es die Eltern bisher gewohnt waren“, erklärte Vize-Landrat Gerald Lehne (CDU) auf Nachfrage von Kreisrat Oliver Urban (SPD). Trotz erheblicher Bemühungen sei es aufgrund von Abgängen im Gesundheitsamt derzeit nicht möglich, alle Vorschüler in ihrem gewohnten Umfeld – in der Kita oder der künftigen Grundschule – zu untersuchen. Deshalb werde es in diesem Jahr eine andere Lösung geben, kündigte Lehne an.

Thallwtz, Nerchau, Großbothen und Belgershain betroffen

Diese sieht für einige Orte vor, dass die Termine zentral erfolgen. „Auf Grund der personellen Situation im Bereich der Kinder- und Jugendärzte finden Einschulungsuntersuchungen für vier Grundschulen im Gesundheitsamt Grimma und der Außenstelle Wurzen statt“, erklärt Brigitte Laux, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Nachfrage. Dies betreffe die Grundschule Thallwitz mit 37 Kindern, die Grundschule Nerchau mit 26 Vorschülern, den Schulstandort Großbothen mit 30 Kindern und die Schule Belgershain.

Untersuchungen in Außenstelle Wurzen und in Grimma

Konkret ist geplant, die Kinder für die Grundschule Thallwitz in der Außenstelle des Landkreises in Wurzen zu beurteilen. Die Eltern der Grundschüler aus Nerchau, Großbothen und Belgershain werden zur Untersuchung ins Gesundheitsamt nach Grimma eingeladen. „Es wird, wenn alles wie geplant verläuft, keine weiten Wege aus den Randgebieten des Kreises geben“, versicherte Laux. In der Planung sei zudem auf eine gute Verkehrsanbindung geachtet worden, „um die Belastung für Eltern und Kinder möglichst gering zu halten“. Für alle anderen Kommunen sei die Schuluntersuchung dezentral, also an den jeweiligen Standorten, abgesichert.

Ein Zeitfenster ist dem Gesundheitsamt dabei vorgegeben. Demnach müssen die Schuluntersuchungen Ende Januar 2019 abgeschlossen sein. „Dies“, erklärt die Landkreissprecherin, „ist nach aktuellem Stand auch machbar.“ Insgesamt werde die Arbeit im Gesundheitsamt so disponiert, dass die Schuluntersuchungen absoluten Vorrang haben. „Daher werden auch geeignete Ärzte aus anderen Fachbereichen, soweit wie möglich, eingesetzt. Zudem wird die Besetzung der offenen Stellen im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst aktiv betrieben, so dass sich die Lage möglicherweise noch weiter entspannt.“

Lehrer: Keine ideale Lösung für die Kinder

An den betroffenen Bildungseinrichtungen sorgt das Vorgehen dennoch für Unverständnis. Andrea Scheler-Kelm, Leiterin der Thallwitzer Grundschule, hält die Lösung nicht für ideal: „Kinder werden in einem für sie ungewohnten Umfeld beurteilt. Dabei wäre es besser, wenn sie Testfragen und Aufgaben vor Ort, in ihrem Kindergarten oder der Grundschule, die sie schon vom Tag der offenen Tür kennen, lösen dürften.“ Die Thallwitzer Eltern jedenfalls seien geschockt gewesen, dass die bewährte Praxis in diesem Jahr nicht so funktionieren soll, berichtet die Schulleiterin. Scheler-Kelm sieht zudem das Problem, dass sie bislang die Kinder bereits bei den Untersuchungen kennenlernen durfte. Auch kurze Rücksprachen mit den Kita-Erzieherinnen seien möglich gewesen. „Das fällt bei der dezentralen Variante alles weg.“ Abgesehen davon, dass sie noch nicht weiß, wann ihr die erforderlichen Daten übermittelt werden. „Das wiederum ist aber Grundlage für die Klassenbildung.“

Statt eines Arztes nehmen mehrere Eltern Wege auf sich

Auch der Thallwitzer Ortschef Thomas Pöge (parteilos) hält es für wichtig, möglichst bald zur Normalität zurückzukehren. „Abgesehen von den anderen Nachteilen macht es auch für die Umwelt wenig Sinn, Dutzende Eltern durch die Gegend fahren lassen.“ Im Gegenzug müsste sich schließlich nur ein Arzt in die Spur begeben.

Von Simone Prenzel