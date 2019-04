Grimma/Großbardau

Auch in diesem Jahr muss das Evangelische Schulzentrum Muldental etlichen Müttern und Vätern einen Korb geben. 44 Eltern wollen ihren künftigen Erstklässler an die Freie Schule im Grimmaer Ortsteil Großbardau schicken, Platz ist im nächsten Schuljahr aber nur für 24 ABC-Schützen. Demnach wird es 20 Absagen geben. Ein ähnliches Bild bietet sich an beiden weiterführenden Schulzweigen. Bei Oberschule wie Gymnasium können jeweils 13 Elternwünsche zur Aufnahme ihres künftigen Fünftklässlers nicht erfüllt werden.

Schulzentrum wird 20 Jahre alt

Das Schulzentrum, das im September sein 20-jähriges Bestehen feiert, unterrichtet die Grundschüler in fünf Stammgruppen. Maximal 22 Erst- bis Viertklässler lernen gemeinsam in der Gruppe, jedes zehnte Kind bedarf einer sonderpädagogischen Förderung. Mit der Zahl von 44 Anmeldungen ist Geschäftsführer Niko Kleinknecht zufrieden. „Das zeigt, dass wir unseren Platz in der Schullandschaft gefunden haben und eng mit der Region verbunden sind.“ Die Bildungsstätte pflegt Kooperationen mit der Bahrener Kita „Lehmhaus“ und der Threnaer Kita „Vier Jahreszeiten“, von denen besonders viele Anmeldungen kommen.

Breite der Gesellschaft soll abgebildet sein

Für die Schule sei die hohe Anmeldezahl gut, sagt Kleinknecht. „Dadurch können wir auswählen.“ Denn in Großbardau sollen die Gruppen und Klassen die Breite der Gesellschaft abbilden. Für die Aufnahme entscheiden aber noch weitere Kriterien. So werden Geschwister- und Mitarbeiter-Kinder ebenso bevorzugt wie die Steppkes der Kooperationseinrichtungen. Auch die regionale Nähe und Religionszugehörigkeit spielen eine Rolle. Nicht zuletzt geben die Beobachtungen und die Gespräche mit den Eltern einen entscheidenden Ausschlag. Am Ende kann sogar das Los über die Vergabe der freien Plätze entscheiden.

Kleinknecht bedauert, Eltern absagen zu müssen. Denn sie hätten sich bewusst für die Schule entschieden. „Wir wollen aber unsere Pädagogik nicht aufweichen“, betont der 50-Jährige mit Blick auf offenen Unterricht in kleinen Gruppen, die Entwicklung sozialer Kompetenzen und vertrauensvollem Umgang. „Wir hätten auch gar nicht die Räume für mehr Stammgruppen.“

Im Eingangsbereich des Schulzentrums in Großbardau stellen sich an der Wandzeitung auch die Pädagogen vor. Quelle: Frank Prenzel

Alle Eltern und ABC-Schützen beim Schülercafé

Im vorigen Schuljahr hatten die Pädagogen – als Neuerung – noch alle angemeldeten ABC-Schützen in deren Kitas besucht. Doch der Aufwand erwies sich als zu hoch, so dass jetzt nur noch Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf in gewohnter Umgebung beobachtet werden. Dafür waren Eltern wie künftige Grundschüler im Februar und März zum Schulcafé eingeladen, um das Schulzentrum nebst Hort kennen zu lernen.

Für die künftigen Fünftklässer gab es hingegen Mitte März Schnuppertage in Großbardau. Sowohl Oberschule als auch Gymnasium sind einzügig ausgelegt, die Klassenstärken dienen dem pädagogischen Konzept und sollen deshalb nicht erweitert werden. Um die 20 Plätze der neuen fünften Oberschulklasse gab es 14 interne und 20 externe Bewerbungen. Am Gymnasium, das pro Klasse 21 Schüler unterrichten kann, wurden elf interne und 22 externe Anmeldungen registriert. Laut Kleinknecht werden alle Kinder aus der eigenen Grundschule übernommen, so dass für neue Schüler nur neun beziehungsweise sieben Plätze zur Verfügung stehen.

Wachsende Anmeldezahlen bei Oberschule und Gymnasium

„Bei den Anmeldungen stellen wir eine Zunahme an beiden weiterführenden Schulen fest“, erläutert der Geschäftsführer. „Das zeigt, dass wir im Landkreis eine Alternative sind.“ Ein weiterer Grund sei wohl, „dass wir nun als vollwertiges Gymnasium wahrgenommen werden“. Nach der staatlichen Anerkennung legten hier im vorigen Schuljahr die ersten vier Zwölftklässler ihr Abitur ab. Derzeit schwitzen sechs Abiturienten über den Prüfungen.

An der Freien Schule zahlen die Eltern Schulgeld. Die Sätze sind im neuen Jahr unverändert. Für einen Grundschulplatz sind 90 Euro, in der weiterführenden Schule 110 Euro hinzulegen. Für Geschwister gibt es Ermäßigungen.

Trägerverein wählt neuen Vorstand

Nach vier Jahren stehen am 15. April beim Trägerverein des Evangelischen Schulzentrums, der momentan 308 Mitglieder zählt, Vorstandswahlen ins Haus. Der Großpösnaer Pfarrer Albrecht Häußler steht weiterhin für den Vorsitz zur Verfügung. Zwei Mitglieder des fünfköpfigen Vorstandes scheiden aus, um die freien Plätze buhlen drei Bewerber. Am selben Tag besucht übrigens Oberlandeskirchenrat Burkart Pilz die Bildungsstätte und will das Gespräch mit Pädagogen und Eltern suchen.

Von Frank Prenzel