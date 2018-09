Grimma/Mutzschen

Ein Feuer zerstörte am Samstag in Mutzschen Technik einer Bestattungsfirma, die am Friedhof ansässig ist. Ein Anhänger und Materialien in einem Schuppen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schuppen wird von der Firma als Unterstellplatz für Anhänger sowie diverser Werkzeuge und Gartengeräte genutzt. Er brannte Samstagabend lichterloh – die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mutzschen löschten die Flammen zügig, noch bevor diese auf nebenstehende Bäume übergreifen konnten. Doch die Geräte im Schuppen und den Schuppen selbst konnten sie nicht mehr retten, die Flammen zerstörten diese komplett. Damit entstand der Firma ein Schaden von mindestens 6000 Euro.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

