Trebsen/Walzig

Einen außergewöhnlichen Gast für 24 Stunden beherbergte der Ort Walzig bei Trebsen. Am Donnerstagnachmittag hatte sich ein Schwan auf dem Hof eines Bauerngrundstückes niedergelassen und gehörte seitdem irgendwie zur Familie. Der Schwan habe plötzlich vor der Haustür gestanden, erklärte die Grundstückseignerin. Sie konnte aber nicht sagen, ob der Cygnus eine Bruchlandung machte oder ganz einfach zum Hintertor herein spaziert kam. Auf dem ersten Blick sah das Tier unverletzt aus, jedoch deutlich geschwächt und ausgedörrt.

Erfrischende Dusche für erschöpftes Tier

Deshalb wurde dem Vogel sofort Wasser angeboten, was er auch dankbar annahm. Und auch eine erfrischende Dusche aus dem Gartenschlauch ließ er sich sichtlich gut gefallen.

Diese besondere Pflege schien dem Schwan zu gefallen, so dass er auch die Nacht zum Freitag auf dem Hof verbrachte, wo er sich offenkundig in Sicherheit fühlte. Am Tag drauf wurden seitens der Gasteltern Bemühungen gestartet, dem Schwan mit behördlicher Unterstützung in die Freiheit zu verhelfen.

Behörden helfen nicht

Was nicht einfach war: Im Veterinäramt des Landratsamtes verwies man an die Untere Naturschutzbehörde, weil es sich um ein „jagdbares Tier“, handele. Dort wurde dieser Fakt bestätigt, weshalb man nur einen Jäger informieren könnte. Doch das war für die Walziger keine Option, weil die nicht unberechtigte Befürchtung bestand, dass der Jäger kurzen Prozess machen würde. Letzte Rettung schien die Jagdvogelstation in Leipzig. Aber auch dort sah man keinen Handlungsspielraum, da der Schwan eben „nur“ erschöpft und nicht verletzt war. Man könne davon ausgehen, dass er von allein den Weg in die Freiheit suchen und finden würde.

Und so kam es auch. Kurz nach dem Mittag war der Schwan von dem Bauerngrundstück ebenso mysteriös verschwunden wie er erschienen war. Vielleicht auch, weil er ahnte, dass die Behörden freitags nach eins sowieso keine Zeit mehr für ihn gehabt hätten.

Von Frank Schmidt