Trebsen

Ein schwerer Verkehrsunfall in Trebsen hat am Montagnachmittag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Atem gehalten. Gegen 16.30 Uhr sind im Kreuzungsbereich B107-Industriestraße auf Höhe Sanitärfachgroßhandel ein Audi und ein Nissan kollidiert. Dabei sind zwei Personen verletzt worden, einer davon schwer. Beide Verletzten mussten nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für Aufräumarbeiten sind Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Trebsen zum Einsatz gekommen. Quelle: Frank Schmidt

Zur mutmaßlichen Ursache der Kollision wollte sich die Polizei vor Ort nicht äußeren und verwies auf die Ergebnisse der Untersuchungen durch den Unfallbereitschaftsdienst. Zur Beseitigung von Gefahren durch ausgelaufene Betriebsstoffe kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Trebsen zum Einsatz.

Behinderungen im Berufsverkehr auf der B107

Durch den Crash mit hohem, jedoch nicht näher bezifferten Sachschaden war der Berufsverkehr auf der stark frequentierten B107 zwischen Wurzen und Grimma arg beeinträchtigt worden, so dass es in beide Richtungen zu Rückstaus kommen musste.

Umleitung über Pauschwitz

Dennoch blieb der völlige Stillstand aus, da der Verkehr in Richtung Wurzen wurde über Pauschwitz umgeleitet werden konnte und in die Gegenrichtung unmittelbar am Unfallort vorbei. Jedoch war nicht zu vermeiden, dass es während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten zu temporärer Vollsperrung kam. Erst gegen 20 Uhr rollte der Verkehr auf der B107 wieder reibungslos.

Von Frank Schmidt