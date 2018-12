Grimma

Die Schwimmhalle Grimma ist während der Feiertage teils geöffnet. Am Samstag und Sonntag vor Weihnachten stehen Sauna (gemischt) und Schwimmhalle jeweils von 9 bis 18 Uhr offen. Am 2. Weihnachtfeiertag dann von 10 bis 16 Uhr. Die Halle lädt auch vom 27. bis 30. Dezember ein, Silvester und am Neujahrstag bleibt der Badetempel geschlossen. Vom 2. bis 4. Januar ist jeweils von 10 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Weniger Besucher wegen Schließzeit im Jahr 2018

Die Besucherzahlen vom Vorjahr mit knapp 69 000 werden dieses Jahr durch reparaturbedingte Schließungen nicht ganz erreicht. Dennoch ist die Schwimmhalle praktisch ausgebucht.

Viele Vereine belegen die Bahnen in Grimma

Ihren Schwimmunterricht im Rahmen des Schulsportes absolvieren alle Grundschulen aus dem ehemaligen Kreis Grimma und aus Großpösna in der Grimmaer Badestätte. Zudem sind die Schwimmer vom SV Grimma, der Wasserwacht, der DLRG Parthenstein sowie die Schwimm-AG vom Gymnasium St. Augustin fest in den Belegungsplänen verankert.

Auch für Events wird die Halle genutzt. Erst kürzlich feierten die Mitglieder des SV Grimma, Abteilung Schwimmen, dort ihren Jahresabschlussfeier.

Von Thomas Kube