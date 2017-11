Seat fliegt bei Mutzschen aus der Kurve

Grimma/Mutzschen. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag zwischen Grimma und Mutzschen. Im Feierabendverkehr war der Fahrer eines Seat zwischen Grimma und Mutzschen unterwegs, als er am Ortseingang Grechwitz aus der Kurve flog. Das Fahrzeug schleuderte gegen einen Betonpfeiler und den Zaun eines Grundstückes. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.

Die Feuerwehr von Grimma rückte aus, um auslaufenden Sprit und Öl auf der Fahrbahn zu binden. Für die Bergung des Autos wurde die Straße zwischen 17 und 18 Uhr gesperrt.

Von Birgit Schöppenthau