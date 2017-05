Parthenstein/Großsteinberg. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag in Großsteinberg. Eine Mitsubishi-Fahrerin (63) fuhr auf der Straße Am See aus Richtung Naunhof kommend auf eine Ampelkreuzung zu. Dort beabsichtigte sie, nach links in Richtung Klinga abzubiegen und beachtete dabei den entgegenkommenden Opel Astra nicht. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, dass alle beide Fahrerinnen und das im Opel mitfahrende Mädchen (6 Monate) verletzt wurden. Das Mädchen und dessen Mutter wurden zur ärztlichen Behandlung stationär in einem umliegenden Krankenhaus aufgenommen. Mitsubishi und Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

Von thl