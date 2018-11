Trebsen/Seelingstädt

Kaiser Wilhelm und Prinz Albrecht von Preußen fanden am Sonnabend in Seelingstädt eine neue Heimat. Nein, dort wurden nicht etwa Denkmäler für sie errichtet: Auf einem Weg Richtung Altenhain fanden insgesamt 16 Obstbäume Platz – allesamt uralte Sorten, die einst nach Kaisern und Prinzen benannt wurden.

„Vor zwei Jahren haben wir hier schon 24 Bäume gepflanzt“, sagte Heinrich Eickers, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins Seelingstädt. Der Weg zwischen den beiden Dörfern wird von den Spaziergängern längst gut angenommen, mittlerweile lädt auch eine Sitzbank zur Rast ein. Die Seelingstädter wissen die kleine Allee zu schätzen – und zu schützen. „Im Sommer haben sich immer mal Leute auf den Weg gemacht, um unsere jungen Bäume zu gießen. Manche sind sogar mit ihrem Traktor und einem 1000-Liter-Wassertank hinausgefahren“, freute sich Eickers. „Die jungen Bäume hätten den Sommer sonst niemals überstanden.“

Erste Pflanzungen 2013

Die ersten Bäume an dieser Stelle pflanzte 2013 der Altenhainer Rainer Engelmann an. „Er hat damals gezeigt, dass man sich auch mal durchsetzen muss“, so Eickert. Danach habe sich der Heimatverein um die Anpflanzungen gekümmert. In diesem Jahr zeigte sich der Freistaat erstmals freigiebig. „In den Jahren vorher sind wir mit all unseren Fördermittelanträgen durchgefallen.“ Doch nun bezahlt das sächsische Landwirtschaftsministerium die Bäume und deren Pflege.

Freistaat unterstützt Aktion

Unter einer Bedingung: Angepflanzt werden mussten ganz bestimmte alte Sorten – Apfel, Kirsche, Zwetschge und Mirabelle. Die müssen nicht nur gegossen und verschnitten, sondern auch vor Wühlmäusen geschützt werden. Karlheinz Seifert war zum ersten Mal bei der Pflanzaktion dabei und kümmerte sich um das Zuschneiden von Maschendraht: „Der hat genau die richtige Größe, um die Wühlmäuse von den Wurzeln fernzuhalten.“

Schaufeln musste am Sonnabend niemand, die Pflanzlöcher grub Torsten Hamann im Handumdrehen mit dem Bagger aus. Auch für ihn ist es selbstverständlich, dass die Aktion im nächsten Jahr fortgesetzt wird. Dabei gehe es nicht nur einfach um Bäume, betonte Heinrich Eickers: „In den vergangenen Jahrzehnten wurden viele alte Wege einfach umgepflügt. Auf alten Luftaufnahmen kann man diese längst verschwundenen Wege noch gut erkennen.“ Auf diese Weise seien auch Lebensräume zerstört worden. „Jetzt geht es darum, wieder eine durchgehende biologische Kette zu schaffen. Die Bäume bieten Lebensräume für Vögel, die wiederum Ungeziefer bekämpfen, das sonst an die angebauten Kulturen gehen würde. Die Bauern haben also auch etwas von den neuen alten Wegen.“

Von Bert Endruszeit