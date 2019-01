Grimma

Beim Grimmaer Seesportverein „ Albin Köbis“ wird in diesem Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen. Eines, das Vereinsgeschichte schreibt. Nach 67 Jahren verlassen die Seesportler ihr angestammtes Domizil am jenseitigen Hängebrücken-Ufer der Muldestadt und ergreifen von der Roggenmühle Besitz.

Der Einzugstermin steht jedoch noch nicht fest, was beim Betrachten der Baustelle nicht verwundert. Wie berichtet, standen von der einstigen Mühle nur noch einige Außenmauern. Das Denkmal-Gebäude muss nach altem Vorbild neu errichtet werden, was etwa 3,4 Millionen Euro kostet.

Nach dem Hochwasser 2002 bauten die Seesportler ihren Vereinssitz am Wasser wieder auf und feierten zwei Jahre später die Wiedereröffnung. Bis 2013 die nächste Jahrhundertflut über das Gelände walzte und erneut riesige Schäden hinterließ. Danach wurde mit Blick auf die Alternative kein Cent mehr in den alten Vereinssitz investiert.

Die Flut 2002 und 2013 machte dem Seesportverein Albin Köbis in Grimma schwer zu schaffen. Quelle: privat

Sportler bekommen trockene Bootshalle in der Roggenmühle

Auch wenn die Wassersportler am anderen Ufer ein Schmuckstück erhalten – der Abschied vom alten Haus fällt nicht leicht. „Unser Herz hängt an dem Domizil. Das schließt man nicht so einfach ab, denn dort ist viel passiert“, weiß Vereinschefin Iris Berg-Bujak. Im Verein sei es denn auch ein langer Prozess gewesen, die jetzige Lösung zu akzeptieren. Spätestens, als den Seesportlern die geschützte und trockene Bootshalle im Erdgeschoss der neuen Roggenmühle schmackhaft gemacht wurde, war jedoch der Bann gebrochen. Bislang lagen die 16 Vereinsboote das ganze Jahr über unter freiem Himmel.

Die umfängliche Diskussion im 40-köpfigen Verein hängt auch zusammen mit der Verantwortung, die die Seesportler mit der Bewirtschaftung der Roggenmühle auf sich nehmen und damit das Risiko tragen. Die jährlich etwa 1200 Euro Betriebskosten im alten Seesporthaus konnte der Verein noch mit seinen Mitgliedsbeiträgen und Vermietungen stemmen.

In die Riemen gelegt: Der Seesportverein „Albin Köbis“ konnte schon öfter Erfolge bei Kutter-Meisterschaften erzielen. Quelle: Roger Dietze

Das neue Gebäude wird voraussichtlich 14.000 Euro Betriebskosten verschlingen. Berg-Bujak rechnet zudem mit Personalkosten von etwa 30.000 Euro durch Hausmeister- und Reinigungsdienst. Alles Geld, das der Verein mit der Roggenmühle einspielen soll und muss.

Im Obergeschoss ist Platz für Veranstaltungsräume

Deshalb wird das Gebäude so gebaut, dass der Verein damit Einnahmen generieren kann und zugleich eine Herbergslücke in Grimma geschlossen wird. Im Erdgeschoss entstehen neben der Bootshalle mit Werkstatt auch sanitäre Einrichtungen. Das erste Obergeschoss wird die Vereinsräume aufnehmen und auch einen Veranstaltungs-/Schulungsraum erhalten. Denn wassersportliche Kurse wie das Ablegen des Sportbootführerscheins sind eine Finanzquelle des Vereins.

Das zweite Obergeschoss dient künftig als Übernachtungsstätte. Hier werden in mehreren Zimmern insgesamt 32 Betten zur Verfügung stehen – etwa für Jugendgruppen und Wasserwanderer. Unterm Dach schließlich wird eine sogenannte Betreiberwohnung gebaut, deren Miete ebenfalls an den Verein geht. Berg-Bujak schwebt vor, dass dort ein Hausmeister und Wassersportlehrer in einer Person einzieht, die Stelle werde ausgeschrieben.

Wassersportliche Kurse wie das Ablegen des Sportbootführerscheins sind wichtige eine Finanzquelle des Seesportvereins Grimma. Quelle: Volkmar Heinz

„Wir brauchen mehrere Standbeine, um das Gebäude mit Leben zu füllen“, betont Berg-Bujak, die zur Vorstandswahl im April wieder kandidiert. Zur künftigen Bettenauslastung hat die Vereinschefin ein „gutes Gefühl“. Für Jugendgruppen sollen Wassersportangebote unterbreitet werden, auch für Klassenfahrten eignet sich die Herberge. Vor allem am Wochenende wird mit Wasser- und Radwanderern gerechnet, die über Nacht eine Bleibe suchen. Hinzu kommen Trainingslager für Seesportler. Außerdem möchte der Verein Projekte mit Schulen forcieren.

Seesportverein Grimma braucht ein neues Motorboot

Laut Vertrag ist der Seesportverein auch für die Erstausstattung verantwortlich. Dafür liegen 35.000 Euro auf der hohen Kante, die nach 2013 als Fluthilfe eingingen. „Wir stellen uns ein maritimes Design vor“, blickt Berg-Bujak nach vorn. Große Sprünge sind mit dem Geld aber auch nicht möglich. Da der Verein ein neues Motorboot benötigt, ist weitere finanzielle Hilfe mehr als willkommen. „Wir denken auch an eine Crowdfunding-Aktion“, bringt die 55-jährige Vermögensberaterin eine Idee ins Spiel.

Regatta auf der Mulde am 25. Mai Im Ruderkutter wurde die Mix-Mannschaft des Seesportvereins „ Albin Köbis“ Grimma im vorigen Jahr deutscher Meister über die 5000-Meter-Distanz. Der Sieg auf der Saale in Halle ist der bislang größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Auch im neuen Jahr stehen etliche Wettkämpfe für das Junioren- und für das Erwachsenen-Ruderteam auf dem Programm. Die deutschen Meisterschaften, die Anfang September im brandenburgischen Rathenow übers Wasser gehen, sind dabei wieder der Höhepunkt. „Im Mai und Juni sowie September und Oktober sind wir fast jedes Wochenende unterwegs“, erzählt Vereinsvorsitzende Iris Berg-Bujak. Höhepunkt auf der heimischen Mulde in Grimma wird am 25. Mai die 15. Schüler- und die 10. Jedermann-Regatta im Rudern. Die Seesportler trainieren bis dahin mit den Teilnehmern und erwarten etwa 120 Schüler und Erwachsene am Start. Zeitgleich wird laut Berg-Bujak der Deutschland-Cup für die Profi-Mannschaften ausgetragen. Die Grimmaer rechnen mit etwa zehn Teams und wollen die Regatta damit aufwerten. Übrigens: 16 der derzeit 40 Vereinsmitglieder sind Kinder und Jugendliche. „Wir trainieren auch noch eine Freizeitmannschaft“, so die Vereinschefin.

Die Stadt Grimma überlässt den Seesportlern die Roggenmühle für gemeinnützige Zwecke. Der Nutzungsvertrag ist zunächst auf 15 Jahre ausgelegt. Andere Vereine können das Haus ebenfalls nutzen.

Letztlich ist das Gebäude wie ein kleiner Betrieb zu bewirtschaften. Insofern hadert die Vereinschefin mit dem offenen Einzugstermin. Das sei ein Problem für die Planungen. „Wir werden allein für den Umzug zwei Monate brauchen“, glaubt Berg-Bujak. Einige Mitglieder würden sich dafür extra Urlaubstage aufheben.

Von Frank Prenzel