Trebsen

Mit einem Sommerfest haben die Bewohner und Mitarbeiter des neuen Seniorenheimes „Mühlteichblick“ in Trebsen das einjährige Bestehen ihrer Einrichtung gefeiert.

„Im ersten Jahr haben 49 von 68 Bewohnern ihre Zimmer bezogen“, freut sich Hausleiterin Syliva Haubold. Der älteste Bewohner zählt 98 Lenze und der jüngste mit 57 Jahren ist einer der erst kürzlich eingezogenen Bewohner. Aber auch die Zahl der Mitarbeiter, von den Reinigungs-, Service- und Pflegekräften bis hin zur Verwaltung ist derweil auf knapp 50 angestiegen. Natürlich verbindet die Hausleitung mit dem ersten Geburtstag Wünsche. „Immer ein volles Haus und viele Mitarbeiter, die ihren Job mit Liebe ausfüllen, um die kleinen Dinge im Großen und Ganzen zum Wohl der Bewohner zu erkennen und umzusetzen“, verriet Haubold.

Mit dem 90-jährigen Günter Schumann wohnt seit März einer der ältesten Bewohner im „Mühlteichblick“. „Ich komme aus dem Nachbarort Neichen und habe meinen Haushalt aufgegeben. Nun hier angekommen, fühle ich mich vom ersten Tag an wirklich sehr wohl. Kein Wunder, in so einem schönen neu gebauten Haus“, schwärmt der Senior. „Aber das muss ich Ihnen auch noch sagen: Das Personal gibt sich ganz große Mühe, uns alten Leutchen alles recht zu machen. Also ich habe hier nichts zu beanstanden.“

Und das galt wohl auch für das kleine Open Air Programm, das die Mitarbeiter zur Feier des Tages ihrer Bewohnern darboten.

Von Frank Schmidt