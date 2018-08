Grimma/Großbardau

Mit Mutmaßungen über angebliche Belästigungen von Kindern in Großbardau räumt die Polizeidirektion Leipzig jetzt auf. Über regionale Internetportale und soziale Netzwerke wurde Mitte August verbreitet, dass am Evangelischen Schulzentrum ein weißer Transporter den Kindern in Schulnähe auflauere, was zu Sorge bei Eltern und Gerüchten führte.

Die Schilderungen zweier Schulkinder, die am 13. August erschrocken von der Haltestelle Großbardau – sie hatten dort auf ihren Schulbus gewartet – vor einem haltenden weißen Transporter und aussteigenden Männern weggerannt waren, führte zu besorgten Reaktionen der Anwohnerschaft und Eltern. Ermittler der Kriminalaußenstelle Grimma haben mit Unterstützung einer Mutter den Sachverhalt um den mysteriösen Transporter und das Geschehen an jenem ersten Schultag geklärt: In dem VW Crafter saßen Mitarbeiter eines regionalen Busunternehmens, die zur Mittagszeit an der Bushaltestelle stoppten, um die aushängenden Fahrpläne auf Beschädigungen zu kontrollieren und um mögliche Schmierereien zu entfernen.

Als sie ausstiegen, rannten die beiden Jungen (10 und 11 Jahre) davon. Die Männer wunderten sich, weshalb die Kinder ihren Schulranzen stehen ließen und flüchteten. Sie maßen diesem Verhalten aber nicht allzu große Bedeutung bei, weil sie davon ausgingen, die beiden bei Schmierereien ertappt zu haben. Sie sprachen die beiden Jungen aber zu keiner Zeit an oder hielten sie gar fest.

Die Jungen suchten nach ihrer Flucht die Hilfe einer Vertrauensperson aus der Schule auf, woraufhin die Schulleitung zügig und professionell reagierte. Sie informierte neben der Polizei, den Erziehungsberechtigten der beiden Jungen auch die übrige Elternschaft und erbat eine behutsame Sensibilisierung der Kinder. Dieser Wunsch bleibt bestehen, wobei dies nunmehr maßgeblich den weißen VW Crafter betrifft, der als Service-Fahrzeug regelmäßig zu Wartungszwecken an Haltstellen stoppt.

Von lvz