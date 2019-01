Grimma

Grimmas Chef-Bibliothekarin Katrin Örtl spricht gern in Bildern: „Wir haben im vorigen Jahr ordentlich ausgesondert, um uns von Regalleichen zu trennen.“ Die Ausleihe werde genau beobachtet, und „wenn ein Patient lange im Koma liegt, muss er beerdigt werden“. Örtl schickt auch den Fachbegriff für die Patienten und Leichen hinterher: veraltete Medieneinheiten.

Davon verschwanden im vorigen Jahr 4000 Stück aus den Gestellen der Johann-Gottfried-Seume-Bibliothek in der Friedrich-Oettler-Straße. Im Gegenzug kamen 2800 Titel hinzu. „Die Leute wollen das Neue lesen, das Alte verstopft die Regale“, weiß die 53-jährige Diplom-Bibliothekarin nur allzu genau. Zudem müssen Renner, die durch die häufige Ausleihe schnell verschleißen, ersetzt werden.

Förderung des Kulturraumes wird gekürzt

Allerdings schlug ihr der Bescheid des Kulturraumes kurz vor Weihnachten auf den Magen. 40.600 Euro hatte Örtl für das neue Jahr beantragt, avisiert sind lediglich 29.600 Euro und damit 6700 weniger als 2018. Das hat zur Konsequenz, dass für den Ankauf von Medien noch einmal weniger Mittel zur Verfügung stehen. „Ich kann den Bestand nur hegen und pflegen, wenn ich ausreichend Geld habe“, betont die Chefin der städtischen Einrichtung.

Neben dem Haupthaus am Grimmaer Altstadtrand, wo rund 40.000 Medien zur Verfügung stehen, verantwortet sie auch die Stadtteilbibliothek in Nerchau sowie die vier Ausleihstellen in Dürrweitzschen, Großbardau, Bahren und Großbothen.

Die Mini-Bücherei in Dürrweitzschen, im ehemaligen Gemeindeamt in der Obstlandstraße 30, wird ehrenamtlich geleitet von Ilona Wilsdorf. Quelle: Thomas Kube

„Der Kulturraum zieht sich immer weiter zurück“, ärgert sich die Leiterin. „Aus meiner Sicht werden falsche Prioritäten gesetzt.“ Der Wert dessen, was Bibliotheken für die Gesellschaft leisten, werde falsch eingeschätzt, meint die 53-Jährige.

Leseförderung für Kinder ist wichtig

So schreibt sich die Grimmaer Einrichtung die Leseförderung für Kinder groß in ihr Aufgabenbuch. „Das ist das wichtigste, was eine Bibliothek zu leisten hat.“ Lesen sei eine Kulturtechnik, sagt Örtl, die dabei zunehmend Defizite ausmacht: „Das fängt beim Sprechen an.“ Auch deshalb hatte sich das Grimmaer Bibo-Team im vorigen Jahr für ein Projekt namens „Wortwechsel“ entschieden. Etwa 200 Vor- und Grundschulkinder wohnten den acht Veranstaltungen bei und wurden von den Autoren Ulf Borgmann und Constanze John sowie der Illustratorin Sylvia Graupner mit Sprachspielen überrascht.

Der Leselöwen-Vorlesewettbewerb fand im Mai.2018 in der Seume-Bibliothek in Grimma statt. Quelle: Thomas Kube

In diesem Jahr soll das Projekt als „Szenenwechsel“ fortgeführt werden. Puppenspieler Jörg Bretschneider und Schauspielerin Bianca Heuser bringen dabei Bücher auf die Bühne. „Über Spiel und Theater wird so bei den Kindern die Neugier aufs Buch geweckt“, nennt Örtl den Hintergrund. Vier Veranstaltungen für Vor- und Grundschulkinder sind vorgesehen.

Auch mit Vorlesewettbewerben, dem Buchsommer und der Reihe „...und montags wird vorgelesen“ will Grimmas Bibliothek-Chefin das Lesen fördern. Zudem werden regelmäßig Kita-Vorschulkinder zu „Pippilothek“ eingeladen und so unterhaltsam in die Bibliothek eingeführt. Allein im vorigen Jahr stemmten die vier Mitarbeiterinnen in Grimma 119 Veranstaltungen – meist für Kinder.

Digitale Ausleihe nimmt in Grimma zu

Auch sonst fällt die 2018er Bilanz im Stammhaus erfreulich aus. Es wurden rund 85.000 Bücher, CDs, DVDs und Zeitschriften entliehen und damit 1636 mehr als im Jahr zuvor. Wachstum gibt es laut Örtl auch bei der digitalen Ausleihe. Um 60 auf 1422 kletterte die Zahl der aktiven Nutzer, die gern in den Regalen stöbern. Darunter befinden 260 Kinder bis zwölf Jahre – auch das ist ein Plus (47).

Zum 8. Mal lädt Grimmas Bibliothek in der Friedrich-Oettler-Straße zum Tag der offenen Tür ein und bietet dabei ein familienfreundliches Programm für Klein und Groß. Er geht am Sonnabend, dem 2. Februar, von 10 bis 17 Uhr über die Bühne. Neben dem Stöbern, Schmökern und Entleihen ranken sich die Programmpunkte dieses Mal um Bäume, Hexen und eine große Dame. Um 11 Uhr heißt es „Die kleine Hexe“. Erfunden hat sie Otfried Preußler vor 62 Jahren. Noch immer lauschen Kinder gerne ihren Abenteuern. Diese Vorlese- und Bastelzeit eignet sich für Kinder von vier bis zehn Jahren. Um den „Baum der Wünsche“ geht es ab 14 Uhr. Dann ist Vorlese- und Quizzeit für Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Kinder ab vier Jahren können von 15 Uhr an ein Puppenspiel von und mit Bianka Heuser von der Theatermanufaktur Dresden verfolgen. Frei nach den Gebrüdern Grimm zeigt sie „Das singende, klingende Bäumchen“. „Verhext und festgeklebt“ steht um 16 Uhr auf dem Programm. Sabine Städing hat die vermutlich einzige Apfelbaumhexe in Geschichten festgehalten. Vier- bis Zehnjährige sind zu dieser Vorlesezeit willkommen. Der Tag klingt um 17 Uhr aus mit „Meiner Bäume Knospen schwellen“ – eine Soiree über Sophie Albrecht und Friedrich Schiller von und mit Bianka Heuser von der Theatermanufaktur Dresden und Johanna Mittag von der Sächsische Staatskapelle Dresden.

Neben dem Geld aus dem städtischen Haushalt und vom Kulturraum finanziert sich die Seume-Bibliothek aus Eigeneinnahmen und Töpfen der Leseförderung. Weil aber die Mittel aus dem Kulturraum nicht wie erhofft fließen, bleibt ein Vorhaben für dieses Jahr wohl auf der Strecke. Örtl wollte den Bereich der Fachliteratur neu strukturieren und so zwei weitere PC-Arbeitsplätze für Leser einrichten.

Der Trend der Leute, in der Bibliothek in Ruhe zu arbeiten, „ist auch bei uns angekommen“, so die Chefin. „Wir müssen nun schauen, ob wir eine Minimalvariante hinbekommen.“ Dafür kann die Einrichtung darauf hoffen, dass ihre Nutzer im Haus bald frei ins Internet gehen können. Örtl: „Wir profitieren von der WLAN-Förderung für die Stadt.“

Von Frank Prenzel