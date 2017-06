Theater in englischer Originalsprache kennt die Provinz kaum. So pilgern jährlich die Fans von weither nach Ammelshain, wenn dort The New Theatre (TNT) Britain ein weiteres Stück aufführt. So auch am Donnerstagabend, als William Shakespeares Stück „Twelfth Night“ lief, den Deutschen besser als „Was ihr wollt“ bekannt. Ein Ehrengast nahm in der ersten Reihe Platz.