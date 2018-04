Sicher vor Hochwasser: Spatenstich für neues Sportzentrum in Grimma

Grimma. Nach zwei Überflutungen bekommt die Stadt Grimma ein hochwassersicheres Sportzentrum. Spatenstich für die rund vier Millionen teure Anlage in der Lausicker Straße, die den Namen „Husarenkaserne“ tragen wird, ist am 11. April, 16 Uhr. Oberbürgermeister Matthias Berger, Sportler des Fußballclubs Grimma, am Bau beteiligte Firmen, Sportanlagenbauer, Fachplaner sowie Vertreter aus Sport und Politik werden den symbolischen Baustart vollziehen.

„Mit dem Neubau des Sportzentrums an der Husarenkaserne ist die Zukunft der Vereine auf Jahrzehnte gesichert“, betont Berger. „Die Sportflächen, die nahezu 24 Stunden am Tag genutzt werden können, werden die Lebensqualität in der Region deutlich erhöhen, denn die Anlage steht für mehrere Vereine zur Verfügung. Schulen, Vereine und Freizeitsportler stehen bereits in den Startlöchern“, so Berger in einer veröffentlichen Pressemitteilung. Neben dem Fußballclub Grimma können der Hohnstädter Sportverein, der Nerchauer Sportverein 1990, der Fußballverein FSV Dürrweitzschen 1990, die Sportgemeinschaft Kössern, der Sportverein Großbardau und der FSV Grün Weiß Großbothen die neuen Anlagen nutzen.

2014 stimmte der Stadtrat Grimma der Verlegung des Kunstrasenstadions in den neuen Sportpark an der Husarenkaserne zu. Um die Finanzierung zu sichern, wurde die Fläche an der Friedrich-Oettler-Straße an einen Investor für 1,6 Millionen Euro verkauft. Derzeit entstehen ein Rewe-Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsfläche von circa 1950 Quadratmetern sowie ein DM-Drogeriemarkt auf dem Platz des ehemaligen Stadions. Zudem fließen Mittel aus dem Hochwasser-Wiederaufbauprogramm. Der Neubau soll bis Juni 2019 abgeschlossen sein.

Von LVZ