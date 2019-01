Trebsen/Altenhain

Erneut haben Vandalen eine Spur der Verwüstung durch Altenhain gezogen. Wie erst jetzt bekannt wurde, gingen in der Silvesternacht der Schaukasten des Altenhainer Heimatvereins und drei Papierkörbe zu Bruch. Die Täter konnten noch nicht ermittelt werden.

Zur Galerie Vandalen hinterließen zum Jahreswechsel eine Spur der Zerstörung in Altenhain.

Laut Volker Killisch, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Dorfgeschichte des Heimatvereins, handelt es sich um den dritten derartigen Vorfall in Folge. Die Papierkörbe an den Bushaltestellen und am Spielplatz seien erst dieses Jahr neu aufgestellt worden, weil die alten in der vorigen Silvesternacht zerlegt worden waren. „Dieses Mal scheint nur alles radikaler zugegangen zu sein“, schätzt Killisch.

Schaden für Altenhainer Heimatverein

Der Schaukasten des Vereins sei nicht reparabel, es müsse ein Ersatz angeschafft werden. „Wir werden zunächst prüfen, ob die Versicherung einspringt, aber bei Vandalismus ist das eher unwahrscheinlich“, sagt Killisch. Vermutlich würden die Kosten am Verein hängen bleiben, der sie nicht so ohne weiteres aufbringen kann.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Der Polizei sei die Straftat schon gemeldet worden. „Wir hoffen, dass die Täter gefunden werden, denn die Sache muss mal ein Ende haben und kann nicht jedes Silvester so weiterlaufen“, erklärte Killisch. „Vergangenes Jahr sind wir allerdings schon erfolglos auf die Suche gegangen. Zeugen sagten aus, es habe sich um Kumpels von außerhalb gehandelt, die von Altenhainern eingeladen worden waren.“

Bürgermeister bezieht Stellung

Verärgert zeigte sich auch Bürgermeister Stefan Müller ( CDU). „Ich habe für solchen Vandalismus kein Verständnis“, bezog er Stellung. „Er steht im krassen Widerspruch zum hohen Engagement anderer Bürger im Ort.“

Von Frank Pfeifer