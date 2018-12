Landkreis Leipzig

Heute ganz besonders, am allerletzten Tag des Jahres 2018, ist das Glück in aller Munde - gar überall auf dem Erdball. „Viel Glück für 2019“ oder „Ein glückliches neues Jahr“, sagen wir Deutschen. In englischsprachigen Ländern heißt es „Happy New Year“. „Buon Capodanno“ prostet man sich in Italien zu. Und in Vietnam beispielsweise sagt man „Cung-Chuc Tan-Xuan“. Ach was, könnte man denken, alles nur höflich formulierte Worthülsen. Mitnichten.

Hoffnungen, Erwartungen und Wünsche fürs neue Jahr

Verbinden doch damit viele Menschen, ob jung oder alt, Hoffnungen, Erwartungen und Wünsche. Die einen für sich ganz persönlich, was durchaus legitim statt egoistisch ist. Die anderen denken an ihre Mitmenschen, Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen. Oder auch global, nämlich an jene Menschen, die neu in unsere Gesellschaft gekommen sind oder ankommen möchten. Beispiele gefälligst?

Bezirksschornsteinfeger Alfons Müller aus Grimma ist einer, der das ganze Jahr über das personifizierte Glück darstellt, zum Jahreswechsel aber ganz besonders gerne mit eigenem Glücksbringer in der Hand. Quelle: Frank Schmidt

Beispiel eins: „Ich hoffe auf einen guten Abiturabschluss, dass sich alle Erwartungen für meine berufliche Zukunft erfüllen“, sagt Johannes Richter aus Eicha bei Naunhof. Der 18-Jährige gehört zum ersten Jahrgang im Freien Gymnasium, der 2019 das Abitur ablegen wird. „Mir schwebt ein Studium vor – das wäre optimal. Politikwissenschaft wäre gut. Aber vielleicht schiebe ich noch ein Auslandsjahr ein, oder ein freiwilliges soziales beziehungsweise politisches Jahr, mal sehen“, spricht der Youngster über seine Ambitionen.

Glück ist keine Selbstverständlichkeit

Freilich seien diese Ziele für ihn keine Frage des Glücks, vielmehr des eigenen Leistungsvermögens. „Dafür muss man sich schon anstrengen. Aber wenn ich dann doch auf das Quäntchen Glück hoffen darf, dann fürs Matheabitur“, sagt der Gymnasiast verschmitzt lächelnd.

Beispiel zwei: „Mal nur auf den Jahreswechsel bezogen, ist es für mich ein Glück, von meinem Dachboden aus das Feuerwerk über der Stadt beobachten zu können“, sagt Siegfried Hempel aus Wurzen. Darüber hinaus würde es den 67-jährigen Ruheständler glücklich machen, „wenn die Integration der Neuankömmlinge in unserem Land friedlich über die Bühne geht, damit sie eine faire Chance für ihren Neubeginn haben. Auf der anderen Seite muss gegen jene Leute hart durchgegriffen werde, die aus den Reihen der breiten Gesellschaft auch immer querschießen. Das sind zwar nur ein paar wenige, aber die bringen die große Masse in Misskredit, und das darf nicht sein“, formuliert Hempel seinen Neujahrswunsch.

Glück ist ein Geben und Nehmen

Beispiel drei ist das personifizierte Glück, natürlich vertreten durch die Zunft der Schornsteinfeger. Alfons Müller in Grimma ist einer davon. Der 53-jährigen Bezirksschornsteinfeger verkörpert mit seiner Präsenz das Glück aber nicht nur zum Jahreswechsel.

„Für mich ist es das ganze Jahr über ein glückliches Geben und Nehmen. Ein Geben ist es, weil ich die Leute auf der Straße glücklich machen, wenn sie mich berühren dürfen. Manche herzen und küssen mich auch ungeniert. Und für andere habe ich sogar schon Lottoscheine ausgefüllt. Ob das geglückt ist, habe ich nie erfahren“, lacht Müller. „Ein Nehmen ist es, weil ich durch meine Arbeit unzählige Menschen über viele Jahre hinweg kennengelernt habe, wodurch persönliche Kontakte, ja sogar Freundschaften gewaschen sind und sich gefestigt haben“, sagt Müller. „Nur dass ich seit 36 Jahren für meinen Job sogar bis in den obersten Winkel ihrer privaten Räume darf, ist für mich keine Frage des Glücks, sondern des Vertrauens“, weiß der ganzjährige Glücksbringer zu relativieren.

