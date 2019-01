Unbekannte Täter zündeten in der Silvesternacht mehrere Müllcontainer in Borna und Umgebung an. Auf dem Bornaer Markt setzt sich die Spur der Verwüstung fort. In Wurzen prügeln sich Jugendliche und der Rest schüttelt den Kopf über ein unfassbares Arsenal an Feuerwerkskörpern.