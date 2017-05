Naunhof. Unbekannte Täter haben von einem Betriebsgelände an der Staatsstraße 43 bei Naunhof Solarmodule von einer Fotovoltaikanlage gestohlen. Die Tat muss sich nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig in der Zeit zwischen 2. Mai, 12 Uhr und 14. Mai, 14 Uhr, ereignet haben. Die Täter schnitten ein Loch in den Drahtzaun des Geländes der Anlage und stahlen etwa 100 Solarmodule im Wert von runde 17.000 Euro. Kripobeamte haben die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

