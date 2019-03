Grimma/Großbardau

Nach der Mammutaufgabe, die 800-Jahrfeier vorzubereiten und über die Bühne zu bringen, will der Heimatverein Großbardau nun verstärkt das kulturelle Leben im Dorf und die Traditionspflege in den Fokus rücken. Das wurde zur jetzigen Jahreshauptversammlung deutlich. Dabei wurden auch neue Mitglieder in den Vorstand gewählt.

Verein extra für das Dorfjubiläum gegründet

Der Heimatverein war im April 2016 aus der Taufe gehoben worden, um mit Hilfe der Dorfbewohner das Großbardauer Jubiläum vorzubereiten und gebührend zu feiern – die große Fete zog im vorigen Jahr vom 2. bis 10. Juni tausende Besucher an. Die Bilanz von Vereinschef Sebastian Bachran fiel jetzt rundum positiv aus. Es habe sich gelohnt, die Jahrfeier aus eigener Kraft zu stemmen. Sie habe nicht nur etwas für die Außenwirkung von Großbardau bewirkt, sondern auch das Leben und den Zusammenhalt im Dorf befördert. „Aus allen Bereichen engagierten sich Leute für das Fest“, lobte Bachran – von den Steppkes der Kita bis hin zu den Neubewohnern. Die Einwohner hätten sich mit dem Jubiläum identifiziert und viele Idee eingebracht. „Auch finanziell hat’s gepasst“, resümiert Bachran. Der Verein ging mit einem Plus aus der Jahrfeier. Und die Festschrift ist so gut wie vergriffen. Von den 500 gedruckten Exemplaren sind nur noch 39 übrig.

Zwei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt

Zur jetzigen Mitgliederversammlung wurden Peggy Garken als Schriftführerin und Marei Berg als Beisitzerin neu in den Vorstand gewählt. Anita Wittig übernimmt ab sofort den Posten des Kassenwartes. Dem Vereinsvorsitzenden steht Steffen Knoll als Stellvertreter zur Seite, den sechsköpfigen Vorstand komplettiert Grit-Ulfa Schumann als Beisitzerin. Frank Bachran und Johannes Maisel schieden auf eigenem Wunsch aus dem Führungsteam aus. Der Heimatverein zählt derzeit 37 Mitglieder, allesamt Einzelpersonen.

Sebastian Bachran, der Mitarbeiter der Öffentlichkeitsabteilung der Stadt Grimma ist, führt den Heimatverein Großbardau an. Quelle: Thomas Kube

Vereinsstammtisch in Großbardau geplant

Eines der diesjährigen Ziele ist die Etablierung eines Vereins-Stammtisches. Laut Bachran sollen alle drei Monate die Mitglieder dazu eingeladen werden. Zudem will der Verein Wanderungen auf die Beine stellen, bei denen die Teilnehmer ihre Heimat noch besser kennen lernen können. So soll es rund um Großbardau und zur Parthequelle gehen. Geplant ist im August auch ein Sommerfest, bei dem noch einmal den vielen fleißigen Helfern der 800-Jahrfeier Danke gesagt werden soll. Auch die Idee zu einem Obstquetschfest geistert in den Vereinsreihen. Untersetzt ist sie noch nicht. Nicht zuletzt möchte der Verein am jährlichen Kabarettabend festhalten – Lachsalven werden in diesem Jahr am 1. November in der „Weintraube“ zu hören sein. Wer kommt, steht allerdings noch nicht fest.

Von Frank Prenzel