Landkreis Leipzig/Borna. Planmäßig laufen die Arbeiten im ehemaligen Finanzamt in der Bornaer Brauhausstraße 8. Die Amts-Immobilie war im Vorjahr vom Landkreis gekauft worden, um im Zentrum der Kreisstadt das Sozialamt und das Kommunale Jobcenter (KJC) unterzubringen. Insgesamt sollen rund 180 Mitarbeiter der Kreisbehörde demnächst hier unterkommen.

Dass das Büro- und Geschäftshaus nach dem Auszug des nicht sofort wieder bezogen werden kann, hatte sich bereits kurz nach der Übernahme angedeutet. Im September hatte der Erste Beigeordnete des Landkreises, Gerald Lehne (CDU), den Kreisräten reinen Wein eingeschenkt. Der Kreis müsse statt der kalkulierten 900 000 Euro rund 1,65 Millionen in das Gemäuer stecken. Der Sanierungsaufwand sei doch erheblich umfangreicher als angenommen, hieß es zur Begründung. Der Erwerb selbst hatte 5,7 Millionen Euro geschluckt.

„Bereits im Oktober starteten die ersten Arbeiten an der Elektroinstallation“, teilte Konstanze Morgenroth, stellvertretende Pressesprecherin des Landratsamtes, mit. Das vorhandene Daten- und Kommunikationsnetz sei entfernt und eine neue IT-Infrastruktur installiert worden. Trockenbau- und Abbrucharbeiten fanden ebenfalls statt. Seit der ersten Januarwoche schwingen die Maler den Pinsel. Auch für die betagten Bodenbeläge schlägt die letzte Stunde. Sämtliche Bereiche werden ausgetauscht und ab Mitte Februar durch wischbare Materialien ersetzt. „Verschlissene Sanitäranlagen wurden ebenfalls erneuert und zusätzliche WC installiert“, so die Sprecherin. Auch Teeküchen für die Mitarbeiter werden ergänzt. Zu duster erschien es den Planern in den Büros außerdem: Die gesetzlich vorgeschriebene Lichtintensität von 500 Lux an den Arbeitsplätzen sei nicht annähernd erreicht worden. Deshalb werden die vorhandenen Pendelleuchten komplett entfernt und durch neue Bürobeleuchtung ersetzt. „Die Vergabe der Aufträge ist weitestgehend abgeschlossen“, erklärte Konstanze Morgenroth zum Baustand. Die Arbeiten seien zum Beispiel an Firmen in Grimma, Torgau, Borna und Dresden vergeben worden. Der Zuschlag für die Brandmeldeanlage muss erfolgen, auch die Fliesenarbeiten stehen noch aus.

„Bisher klappt der Ablauf reibungslos, es gibt keinen Verzug, so dass ab Mai mit dem Umzug begonnen werden kann.“ Der Plan sieht vor, dass das Sozialamt im Erdgeschoss Einzug hält. Die Mitarbeiter sitzen derzeit noch am Standort Grimma und in der Bornaer Stauffenbergstraße. Das Jobcenter soll in der zweiten und dritten Etage seine Zelte aufschlagen. Mit dem Bezug des Bornaer Behördenbaus wird zugleich ein Teil des Unterbringungskonzepts des Kreises umgesetzt. Ämter, die bisher in Borna und Grimma untergebracht waren, werden an jeweils einem Standort zusammengeführt. Gleichzeitig wird das Netz der einstmals acht Außenstellen des KJC weiter gestrafft, so dass nur noch in den Mittelzentren des Landkreises – also in Borna, Grimma, Wurzen und Markkleeberg – Anlaufstellen existieren. Die Standorte Markranstädt und Groitzsch wurden bereits geschlossen – deren Kunden werden seit einigen Wochen in Markkleeberg betreut. In Borna werden die KJC-Mitarbeiter, die bisher in der Deutzener und der Stauffenbergstraße saßen, künftig in der Brauhausstraße arbeiten. Anlaufstelle ist die Behördenadresse dann auch für den Bereich Geithain, da die dortige KJC-Außenstelle ebenfalls schließt. Zudem werden auch einige Mitarbeiter des Kommunalen Jobcenters Grimma nach Borna wechseln. „Die Ämter sollen gestaffelt in die Brauhausstraße einziehen“, erklärt Konstanze Morgenroth abschließend. Die letzten Mitarbeiter würden Ende August/Anfang September ihren Schreibtisch in Beschlag nehmen.

Von Simone Prenzel