Spaß mit dem FKK in Bad Lausick – auch ohne Eis

Bad Lausick. Der Schwanenteich war lange nicht mehr richtig zugefroren. Ein laues Lüftchen weht, Wellen kräuseln sanft die Wasseroberfläche, es wird wieder nichts mit dem Schlittschuhlaufen um die Wette. Väterchen Frost lässt die Narren im Stich, vor fünf oder sechs Jahren war es das letzte Mal kalt genug für ein rutschiges Vergnügen. „Der Eisfasching fällt leider aus“, bedauerte Präsidentin Jana Kuck vom Faschings- und Karnevalsklub (FKK) Bad Lausick am Sonnabend. „Wir versuchen trotzdem, Eltern mit ihren Kindern einiges anzubieten. Wir betreiben viel Aufwand, aber wenn man sieht, dass sich die Leute vergnügen und sich hier zum lockeren Plausch treffen, hat es sich gelohnt.“

Der Nachwuchs vergnügt sich mit Muttis oder Vatis Hilfe auf Pedalos, hüpft auf Gummitieren, wirft zielsicher mit Pfeilen auf die Dartscheibe oder mit ausrangierten Weihnachtsbäumen um die beste Weite. Udo Goerke und Björn Kreuzer betreuen den Wettbewerb, geben je nach Alter kleine oder große nadelige Wurfgeschosse aus, unterstützen mit Technik-Tipps und führen die Ergebnislisten. Klar, dass sie sich auch selbst ausprobieren. „Vorne sind wir aber nicht dabei, da lassen wir anderen den Vortritt“, lacht Goerke, der noch damit rechnet, dass ein kräftiger Kerl an der Zehn-Meter-Schallmauer kratzen würde.

Achmed Kipker heizt den Faschingsfreunden mit fetziger Musik kräftig ein und bringt als Moderator mit einer tierischen Fellmütze Stimmung unters Volk. Spekulationen, ob er einen Fuchs oder Wolf auf dem Kopf trage, würgt er gleich ab. Das sei ein Husky, behauptet er.

Henriette Weber betreut das Kinderschminken und hat Emmy Liebeheim in eine rosarote Meeresprinzessin mit zwei Fischen auf den Wangen verzaubert. Die Fünfjährige hat den Großen zugeschaut, wie sie mit kräftigen Schlägen versucht haben, einen langen Nagel mit möglichst wenigen Schlägen in einem Baumstumpf zu versenken und nimmt ebenfalls den Hammer in die Hand. „Das Klopfen macht am meisten Spaß“, befindet sie anschließend keck. Für kulinarische Leckereien ist gesorgt. 120 Liter Glühwein wärmen von innen. Auf die „FKK-Bratwurstspezialisten“, keine gestählten winter- und wetterfesten Anhänger der Frei-Körper-Kultur, sondern Bernd Neitsch und Jens Graulich als routinierte Brutzler am Grill, warten 300 Roster.

Die nächste Veranstaltung steht am 10. Februar auf dem Programm. Dann lädt der FKK zum Faschingstanz ins China-Restaurant Dynastie ein.

Von Gislinde Redepenning