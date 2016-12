Reinmut Jassmann fürchtet um seine Kamerunschafte, die er zur Freude von Touristen in einem Gehege neben der Klosterruine in Nimbschen hält. Unbekannte kippen derzeit kübelweise Speisereste aus, die die Tiere nicht vertragen. Jassmann hat durch falsches Futter in diesem Jahr schon drei Schafe verloren. Sie verendeten jämmerlich, erzählt er.