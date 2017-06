Ein zweitägiges Powwow auf Jörg Dieckes Bison-Farm in Neunitz bei Grimma zog am Pfingstwochenende Gäste aus Nah und Fern an. Zum Programm gehörten spirituelle Zeremonien und Tänze. Mit Gemüse und Früchten aus der Prärie stellten die Akteure außerdem unterschätzte Nahrungsmittel in den Fokus.