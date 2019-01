Grimma

Auch wenn längst viel Routine im Spiel ist, dürfte bei Helga Metzker die Anspannung jetzt Tag für Tag ein wenig wachsen. Bekanntlich steckt der Teufel im Detail – und wer wüsste das nicht besser als die Chefin des Tanzclubs Blau Gelb Grimma, die erneut die Fäden für die große Tanzgala in der Muldestadt in den Händen hält.

Das festliche Ereignis in der Muldentalhalle geht am 23. März bereits zum 17. Mal übers Parkett und wird den Tanz wieder in seinen schönsten Facetten vor Augen führen. „Bislang waren wir immer ausverkauft“, sagt die Vereinschefin nicht ohne Stolz. Wer Karten und an einem der 37 runden Tische Platz nehmen will, sollte sich also sputen.

TC Blau Gelb verzichtet auf Veranstaltung für Kinder- und Jugendpaare

Erstmals verzichtet der TC Blau Gelb auf die Nachmittagsveranstaltung für Kinder- und Jugendpaare und konzentriert dafür seine ganze Kraft auf die um 19 Uhr beginnende Tanzgala um den großen Preis der Sparkasse Muldental, die unter Schirmherrschaft von Landrat Henry Graichen steht. Im Mittelpunkt der Ballveranstaltung steht natürlich das von einer Show gerahmte Einladungsturnier der A- und der Sonderklasse Latein und damit brillanter Tanzpaare aus halb Deutschland.

Jugendpaare, die für diese zwei höchsten deutschen Turnierklassen bereits startberechtigt sind, werden in den Wettkampf einbezogen – ein Novum für die Grimmaer Gala. „So können sie das wundervolle Ambiente erleben“, freut sich Metzker, die dieser Tage ihren 73. Geburtstag feiert.

Eingeladen hat die Vereinschefin 15 Paare, die bis Ende Januar Zeit für ihre Meldung haben. Die Ballgäste können sich auf Tänzerinnen und Tänzer freuen, die national und international sehr erfolgreich sind. „Darunter sind der Sieger und weitere Finalisten der letzten deutschen Meisterschaft, dem Deutschland Cap Latein“, macht Metzker neugierig: „Sie versprechen ein tänzerisches Feuerwerk auf allerhöchstem Niveau.“

Benjamin Becker und Natalie Agater vom Tanzclub Rot Weiß Leipzig

Bei fünf Wertungstänzen – im Samba, Cha Cha, Rumba, Paso und Jive – werden sie übers Parkett schweben und um die Krone des Abends wetteifern. Schon fest zugesagt haben zum Beispiel Benjamin Becker und Natalie Agater vom Tanzclub Rot Weiß Leipzig – ein Paar der Sonderklasse mit etlichen Meriten.

Zur 17. Tanzgala des TC Blau Gelb Grimma am 23. März 2019 kommen die "Da Rookies" aus Magdeburg und zeigen im Showprogramm und dem Motto "Classic Moment" eine Mischung aus Ballett, Breakdance und Hip Hop. Quelle: Verein

Der Gastgeber indes ist nicht am Start. Der 91-köpfige Verein konzentriert sich seit Jahr und Tag auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und hatte noch nie Erwachsenen-Tanzpaar in seinen Reihen. Von Kindertanz bis Hip-Hop bietet Blau Gelb für seine vier- bis 18-jährigen Mitglieder mehre Richtungen an und trifft damit ihren Nerv.

Für den Turniertanz ist es laut Metzker jedoch sehr schwer, Heranwachsende zu interessieren. Momentan trainiert nur ein Nachwuchspaar unterm Dach des Vereins: Martin Schmidt aus Torgau (13) und Johanna Schurig aus Oschatz (12), die sich das nächste Mal zur Landesmeisterschaft Latein am 2. Februar in Zwickau beweisen müssen.

Die "Da Rookies" aus Magdeburg zeigen im Showprogramm eine Mischung aus Ballett, Breakdance und Hip Hop. Quelle: Verein

Ballgäste sehen auch Show des TC Blau Gelb Grimma

Die Ballgäste am 23. März können sich ein Bild machen, welch tolle Arbeit im TC Blau Gelb geleistet wird. Zur Show des Abends führen die Tanzbegeisterten aus dem Verein mit Streetdance, Hip-Hop, Standardtänzen, Contemporary sowie Jazz- und Modern-Dance die vielfältigen Möglichkeiten vor Augen. So treten die Eyecatcher auf, acht 12- und 13-jährige Mädchen, die wenige Tage zuvor beim Youth Dance Contest in Berlin wieder aufs oberste Treppchen wollen.

Zum Höhepunkt der Show entern dann die mehrmaligen Welt- und Europameister im Breakdance die Muldentalhalle: die „Da Rookies“ aus Magdeburg. „Seit Jahren erfinden sich diese Ausnahmetänzer um Nils Kleve immer wieder neu“, weiß Metzker.

Unter dem Motto „Classic Moment“ vermischten sich Ballett, Breakdance, Hip-Hop und Capoeira zu einer einzigartigen Show. „Das ist ein Traum“, schwärmt die Vereinschefin auch mit Blick auf die Primaballerina. Natürlich werden die Ballgäste ausreichend Gelegenheit bekommen, selbst die Tanzfläche zu stürmen.

Das Sonderklasse-Paar Benjamin Becker und Natalie Agater vom Tanzclub Rot Weiß Leipzig, Finalist des Deutschland-Cup 2018, tritt am 23. März 2019 zur Tanzgala des TC Blau Gelb Grimma auf. Quelle: Verein

Gala hat einen Finanzrahmen von rund 15.000 Euro

Hallenmiete, Gema, Wertungsrichter, Trainingskostenzuschuss und anderes mehr – die Gala hat einen Finanzrahmen von rund 15.000 Euro. Die Tickets spielen dabei nur einen Teil wieder ein. „Ohne Sponsoren wäre so ein Ball nicht möglich“, ist Metzker dankbar für jede Unterstützung.

Karten für die Tanzgala sind über den Verein unter Tel. 03437/944848, über dessen Homepage und über die Stadtinformation Grimma, Markt 23, unter Tel. 03437/9858285 erhältlich. Aktuell gebe es nur noch Karten für 25 Euro, teilt der Verein mit.

Von Frank Prenzel