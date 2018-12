Naunhof

Erfolgreich setzte am Freitag der BSC Victoria Naunhof seine Tradition der Kinder-Sportveranstaltungen zwischen den Jahren fort. 102 Mädchen und Jungen kamen zur Weihnachtspyramide in die Parthelandhalle, um im Tauziehen und Handball gegeneinander anzutreten. In zwei Altersklassen maßen sich die Sieben- bis Elfjährigen.

Einige von ihnen nahmen lange Anfahrten auf sich, um zur 22. Auflage dabei zu sein. Neben den Teams des Gastgebers BSC Victoria gingen Mannschaften aus Zwickau, Bischofswerda, Röcknitz, Böhlen, Rückmarsdorf und Glesien an den Start. Am Ende siegte im Handball-Turnier bei den Minis der VfB Bischofswerda und in der E-Jugend die MSG Zwickau II.

BSC Victoria Naunhof braucht solide Erwachsenenbasis

„Mit dieser Veranstaltung werben wir für Nachwuchs, obwohl wir uns in diesem Bereich keine Sorgen machen müssen“, sagte BSC-Präsident Peter Porsch. „Die Kleinen haben wir leicht. Aber wenn sie älter werden, verstreuen sie sich wegen Berufsausbildung oder Studium in alle Welt. Andere hören auf, weil sie keine Lust mehr haben.“ Größtes Problem sei, den Erwachsenenbereich stabil zu halten. Dringend suche der BSC Übungsleiter, Schiedsrichter und Vereinsfunktionäre.

Turniere für andere Altersklassen wünschenswert

„Aus den Reihen vieler Vereine wurde uns gesagt, es sei schade, dass es unser Turnier nur für die Minis und die E-Jugend gibt“, berichtete Cheforganisatorin und BSC-Trainerin Eve Möbius. „Sie wünschen sich gleiches für die A-, B-, C- und D-Jugend. Aber das können wir nicht stemmen. Es wäre also schön, wenn sich andere Vereine finden, die so etwas auf die Beine stellen.“

Zur Galerie In zwei Disziplinen maßen sich die Kinder zur Naunhofer Weihnachtspyramide: im Tauziehen und im Handball.

Dazu gehören allerdings viele zupackende Hände, denn in der Parthelandhalle wird auch stets ein Zusatzangebot für mitgereiste Geschwister geboten, das aus Hüpfburg, Fitnessstation und Glücksrad besteht. Und nicht zuletzt kann ein Verein solch ein Event kaum aus eigener Tasche bezahlen.

Finanzierung des Turniers wieder gesichert

„Unsere Finanzierung besteht aus drei Säulen“, betonte Porsch und zählte auf: „Mitgliedsbeiträge, die öffentliche Hand in Form von Landkreis, Stadt und Kreissportbund sowie Sponsorengeld. Dafür sind wir dankbar.“

Dass voriges Jahr die Kommune zunächst als Unterstützer ausfiel, weil kein Haushalt beschlossen wurde, ließ der Präsident nicht unerwähnt. „Damals sprangen Sponsoren ein“, erinnerte er und gab bekannt: „Im Nachhinein zahlte die Kommune doch noch. Jetzt ist wieder alles in Ordnung.“

Von Frank Pfeifer