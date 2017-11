Sportplatzbau in Sermuth – Rechtsaufsicht pfeift Beschluss zurück

Colditz/Sermuth. Er wolle nicht auf Dauer die Rechtsaufsicht für Colditz spielen, stellte Ex-Bürgermeister Manfred Heinz (FDP) auf der jüngsten Ratssitzung klar: „Aber wenn ein Beschluss fehlerhaft ist, muss ich ihn anmeckern, bevor es die Kommunalaufsicht tut.“ Es gehe ihm nur um Hilfestellung, nicht um Rechthaberei: „Sollte die Verwaltung die ausgestreckte Hand ausschlagen, bitteschön, dann muss sie mit den Konsequenzen leben.“

Anlass der Debatte war die Vergabe der Planungen für die Außenanlagen des Sermuther Sportlatzes, der bei der Flut 2013 einmal mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zwar betrauten die Räte mehrheitlich die Strabau-Projekt GmbH mit Ingenieurleistungen im Wert von über 90 000 Euro, doch meldete sich zuvor Manfred Heinz zu Wort: „Herr Bürgermeister, wieso informieren Sie nicht über das Schreiben des Landratsamtes? Unser am 24. August gefasster Grundsatzbeschluss war nicht rechtens.“

Stadtoberhaupt Matthias Schmiedel (parteilos) bestätigte den Eingang des Bescheides, sah aber keinen Zusammenhang mit dem Vergabebeschluss: „Es eilt, die Sportfreunde aus Sermuth wollen Ergebnisse sehen. Wir haben eh schon genug Zeit verloren.“

Eintracht Sermuth kann aufatmen: Die Anlage des Vereins soll wieder in alter Schönheit erstehen – am angestammten Ort und in gleicher Wertigkeit wie vor der Flut 2013. Für die Instandsetzung von Vereinsheim, zwei Rasenplätzen und einem Mehrzweckfeld stehen der Stadt Colditz als Eigentümerin 1,4 Millionen Euro an Fördergeldern zur Verfügung. Der Stadtrat hatte dazu einen Grundsatzbeschluss gefasst. Dieser sieht den kompletten Wiederaufbau in Sermuth vor – auch mit Multifunktionsplatz. Mit einer Petition wollten einige Colditzer zuvor erreichen, dass anstelle des Gummifeldes in Sermuth ein Kunstrasenplatz im hochwassersicheren Colditz errichtet wird.

„Nicht, dass wir etwas gegen die Sermuther hätten – aber der Grundsatzbeschluss war nicht regelkonform“, so Heinz, der die Rechtsaufsicht in Borna einschaltete. Brigitte Laux, Sprecherin im Landratsamt, bestätigte: „Ja, Herr Heinz hat Recht. Der Beschluss vom 24. August entspricht nicht der Gemeindeordnung und sollte noch im November aufgehoben werden.“ Sie machte jedoch keine inhaltlichen als vielmehr Formfehler geltend: „Wenn über drei Varianten abgestimmt wird, muss das Votum der Stadträte auch zu allen drei Varianten einzeln ersichtlich sein. Tatsächlich waren für jede Variante nur die jeweiligen Ja-Stimmen aufgelistet, es fehlten aber die Neinstimmen und die Enthaltungen.“ Gegenüber der LVZ gab Laux jedoch Entwarnung: „Die Colditzer hätten sich den Grundsatzbeschluss auch sparen können, er war rechtlich nicht erforderlich. Daher kann, muss aber nicht neu abgestimmt werden.“ Laux stützte zudem die Argumentation von Bürgermeister Schmiedel: „Der Beschluss über die Varianten hat tatsächlich keinen Einfluss auf die Vergabe der Planungsleistungen. Grundlage dafür war der Förderbescheid zur Wiederherstellung der vom Augusthochwasser 2002 geschädigten Infrastruktur.“ Er sehe die Debatte ohnehin gelassen, sagte Schmiedel: „So gewünscht, werden wir den Grundsatzbeschluss in der nächsten Sitzung aufheben, ihn aber nicht neu fassen. Es war halt unser Wunsch, die Diskussion möglichst transparent zu gestalten. Ich denke, das ist auch aufgegangen. Jeder hat gesehen, dass sich die Mehrheit der Stadträte uneingeschränkt zum Sportplatz in Sermuth bekennt.“

Von Haig Latchinian