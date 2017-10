Sportstunde mit Startrainer Jorge Munari in Großbardau erhellt Arbeit der Profis

Großbardau. Einmal mit echten Profis trainieren – diese Gelegenheit bekamen am Dienstag 20 Schüler des Evangelischen Schulzentrums Muldental in Großbardau. Zur Sportstunde nach der Mittagspause begrüßte sie Jorge Munari, seines Zeichens Trainer beim Volleyball Verein Grimma (VVG).

Ein Zusammentreffen, das ein Angebot von enviaM und Mitgas im Rahmen der LVZ-Aktion „Schüler lesen Zeitung“ war und den Schülern 90 schweißtreibende wie lehrreiche Minuten bescherte. Der Argentinier bringt langjährige Erfahrungen als Nationalspieler sowie als Trainer in Spanien und Deutschland mit. Derzeit bildet er die Frauen des VVG aus, die in der zweiten Bundesliga spielen. „Das hier ist auch eine gute Gelegenheit, um nach neuen Talenten Ausschau zu halten“, so der 51-Jährige.

Seit Mitte September erhalten Schüler der achten bis elften Klasse an zahlreichen Schulen täglich kostenfrei die LVZ – so das Konzept von „Schüler lesen Zeitung“, das dem Nachwuchs das bedruckte Papier näher bringen möchte. Am Evangelischen Schulzentrum werde dann im Gemeinschaftskundeunterricht wöchentlich über die wichtigsten aktuellen Themen diskutiert, berichtet die 16-jährige Maxi. Doch auch nach dem Pausenklingeln unterhalten sich die Schüler seitdem wesentlich öfter über Lokal- und Weltpolitik, bestätigt ihre Lehrerin Anja Liebscher. „Die älteren Schülern haben bereits Erfahrung mit Zeitungen. Vor allem bei Neuntklässlern spürt man aber, dass sie noch nie eine in der Hand hatten.“ Nach Meinung Maxis ein Umstand, der sich dringend ändern sollte: „Tageszeitungen sind heutzutage eine der wenigen Möglichkeiten, um noch an seriöse Nachrichten zu kommen“, so die Schülerin.



CN

Von Christian Neffe