Grimma. Die St. Georgenkapelle startet am Sonnabend mit ihrer 75. Ausstellung in die neue Saison. Die kleine Kapelle in der Leisniger Straße in Grimma hat bei Künstlern und Kunstinteressierten in der Region eine große Anhängerschar gefunden. Seit der Eröffnung im September 2010 nutzten Freizeitkünstler, Autodidakten, professionelle Künstler, aber auch Vereine und Einrichtungen die Möglichkeit, sich und die Ergebnisse ihrer künstlerischen Betätigung der Öffentlichkeit vorzustellen. „So stellten Bastler und Kunsthandwerker, Keramiker, Maler , Schnitzer und Sammler, Fotografen und Bildhauer in unseren monatlich wechselnden Ausstellungen ihre Arbeitsergebnisse aus. Inzwischen werden die treuen Anhänger bei jeder Vernissage als ,liebe Freunde der St. Georgenkapelle’ begrüßt“, verrät Organisator Hans Waldowski. Zunehmend finden auch Aussteller und Besucher aus Leipzig und der Region den Kontakt zu der Kleinen Galerie.

Der Autodidakt Peter Franke aus Ammelshain stellt ab Samstag interessante Exponate vor, die er ausnahmslos aus heimischen Hölzern gestaltet hat. Dabei legte er Wert darauf, die schöpferische Kraft und Vielfalt der Natur zu nutzen und durch sparsame Bearbeitung hervorzuheben. Kleine Einblicke in seine Arbeit konnte man bereits in der Adventsausstellung 2016 bekommen, bei der er sich beteiligt hatte. Peter Franke wird an diesem Wochenende aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein. Dafür stellt er in einer Midissage am 11. März ab 15 Uhr den Kontakt zu seinem Publikum her. Die für März ausgeschriebene Ausstellung mit Malerei und Grafik von Jens Schröder musste in den Monat September 2017 verlegt werden.

Von T.K.