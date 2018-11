Threna/Pomßen

Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr wurde die Fahrbahn auf der Staatsstraße 38 in Threna erneuert. Die Straße konnte in Fahrspurbreite auf rund einem Kilometer Baulänge instandgesetzt werden. Dabei mussten die vorhandenen Spurrinnenbildungen, Unebenheiten sowie Aufwölbungen in den Randbereichen der Fahrbahn durch die Erneuerung der Asphaltschicht beseitigt werden.

Vorhandene Grundstückszufahrten und Nebenstraßen wurden an die Erneuerungsbereiche der Fahrbahn angeglichen. Die Gesamtbaukosten für dieses Projekt beliefen sich auf rund 100.000 Euro. Sie werden durch den Freistaat Sachsen finanziert.

Fahrbahn auf der S 38 in Pomßen ebenfalls erneuert

Zuvor wurde bereits die Fahrbahn auf der S 38 in Pomßen erneuert. Wie berichtet, wurden in der Ortslage im ersten Bauabschnitt im Auftrag des AZV Parthe ein neuer Regenwasserkanal gebaut, Kabel sowie Leerrohre für die Mitnetz Strom und die Gemeinde Parthenstein verlegt.

Des Weiteren erfolgte die Erneuerung der Fahrbahn. Im zweiten Bauabschnitt sind darüber hinaus vorhandene Pflasterrinnen saniert worden. In den Bauabschnitten eins und drei wurde die Fahrbahn von sechs Metern Breite auf 6,50 Meter verbreitert und mit Borden und Pflasterrinnen eingefasst.

Bushaltestelle wurde behindertengerecht umgebaut

Dabei war es auch notwendig, vorhandene Gehwege und Zufahrten an die neuen Höhen anzupassen. Im Zusammenhang mit der Fahrbahnerneuerung wurden zwei Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut. Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf 567.000 Euro. Beteiligt sind der Freistaat Sachsen mit 419.000 Euro, der AZV Parthe mit 105.000 Euro und die Gemeinde Parthenstein mit 43.000 Euro. Die Kosten der Gemeinde Parthenstein werden zu 90 Prozent vom Freistaat Sachsen gefördert.

Von Haig Latchinian