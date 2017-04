Landkreis Leipzig. Grundsätzlich freuen sich Autofahrer über beseitigte Winterschäden auf Straßen. Und die dafür zuständigen Stellen klopfen sich auch gern mal auf die Brust, relativ zeitnah auf solche Fahrbahnschäden reagiert zu haben. Was jedoch die Staatsstraße 38 bei Grimma betrifft, wurde wohl etwas zu dick aufgetragen. Gemeint ist der Asphalt, der zwischen Hospitalschenke in der Leisniger Straße, vorbei am Dorf Neuneunitz bis nach Neunitz auf etwa 1000 Meter wie ein langer Flickenteppich ausgerollt wurde. Die zahlreichen ausgebesserten Stellen sind jedoch nicht nur sichtbar. Jeder einzelne Flicken ist durchschnittlich bis zu zehn Millimeter höher, als der normale Straßenbelag.

Damit ist aus der von Schlaglöschern geprägten Kraterlandschaft eine sprichwörtliche Buckelpiste geworden. Am Fahrkomfort der Autofahrer hat sich nach dem Winter nichts geändert. Und damit auch nichts an den Belastungen für Stoßdämpfer und Co.

Aberwitzig erscheint, dass auf diesem Streckenabschnitt Warnschilder auf eine Gefahrenstelle durch Straßenschäden (Zeichen 101 Straßenverkehrsordnung) hinweisen, wie das entsprechende Zusatzschild vor Augen führt. Unklar ist, ob diese Schilder nach der Baumaßnahme aufgestellt worden sind, oder bereits vor der Flickschusterei auf besagte Schlaglöcher auf der Piste hingewiesen haben. Sicher indes ist, dass Schilder die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 50 begrenzen. Auch dort, wo vorher sogar 70 gefahren werden durfte.

Einen Vorteil hat dieser Zustand dann doch. In Höhe der Ortslage Neuneunitz, wo sowieso auf etwa 250 Meter Länge nur Tempo 50 gilt, wurde gemein hin nicht nur gerne etwas schneller gefahren, sondern deshalb auch gerne öfter geblitzt. Doch das dürfte sich nun erledigt haben, denn selbst Tempo 50 ist bei dem jetzigen Straßenzustand noch zu schnell.

Von Frank Schmidt