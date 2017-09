Stadt Grimma verkauft Ex-Rittergut: Hobbyreiter fürchten um ihre Zukunft

Wenn der Grimmaer Stadtrat am Donnerstag über den Verkauf des Türmchenhauses vom einstigen Rittergut in Hohnstädt entscheidet, liegt Brisanz in der Luft. Denn der Reit- und Fahrverein Grimma als momentaner Pächter der Immobilie fürchtet um seine Zukunft. Der potenzielle Neubesitzer und der Verein sind sich bislang alles andere als Grün und werfen sich gegenseitig unfaires Spiel vor.