Naunhof

Für eine Sondersitzung kam am Donnerstagabend der städtische Vergabeausschuss im Rathaus zusammen. Er erteilte den Auftrag für die Beschaffung von Containern, die an der Grundschule aufgestellt werden sollen. Die Bildungsstätte platzt aus allen Nähten und braucht nach den Sommerferien dringend mehr Platz für die Unterrichtung und Speisung.

Aufstellung erst nach Schuljahresstart

„Ganz werden wir den Termin nicht schaffen“, räumte Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) ein. „Wir haben aber mit der Schule über eine Übergangslösung für zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen gesprochen.“ Container seien nun einmal Mangelware. Es brauche seine Zeit, bis sie vorgefertigt sind.

Das Hauptgebäude, vor das an dieser Stelle im September ein Unterrichtscontainer und nächstes Jahre ein zweiter gesetzt wird. Die Schulstraße muss dafür gesperrt werden, die Durchfahrt ist dann nicht mehr möglich. Quelle: Frank Pfeifer

Container vor Haupthaus

Auf den Verkehr rund um die Bildungseinrichtung wird sich das Vorhaben stark auswirken. Der Container, in dem künftig Ethik gelehrt und der im nächsten Jahr um ein zweites Modul verlängert werden soll, wird voraussichtlich im September sechs Meter vom Hauptgebäude entfernt auf die Schulstraße gesetzt, die damit voll gesperrt werden muss. Den Abstand erklärte Bauamtsleiter Thomas Hertel damit, dass im Brandfall keine Flammen von einer Seite zur anderen überschlagen dürfen – so will es das Gesetz. Verbunden wird der Container durch einen Gang mit dem Haupthaus.

Neue Verkehrsregeln an Grundschule

Das Bauamt hoffte, die Schulstraße wenigstens als Einbahnstraße ausweisen zu können. Doch dem stand laut Hertel der Schallschutz entgegen. Deshalb bleibt nur die komplette Abriegelung. Wer von der Bahnhofsstraße kommt, wird künftig in die Bismarckstraße einbiegen müssen, was bislang nur Busse dürfen. Von der anderen Seite bleibt die Schulstraße bis zur Arztpraxis befahrbar. Weil der Container mit einem verschraubten Bauzaun abgegrenzt wird, der Unbefugten den Zutritt erschweren soll, müssen die Fußgänger in diesem Bereich über den Spielplatz laufen.

So soll der Anbau an die Grundschule aussehen, der laut Planung bis August 2020 fertig wird. Als Übergangslösung bis dahin werden die Container benötigt. Quelle: s.ai Architekten

Polizei soll kontrollieren

Als Problem bezeichnete Zocher die Eltern. „Ich kann verstehen, dass sie Erstklässler ganz an die Schule heranfahren wollen. Aber wer in der zweiten Reihe parkt, kann sie nicht auch noch ins Klassenzimmer schaffen“, sagte er und appellierte an die Selbstdisziplin. Marcus Blankenburg (Unabhängige Wählervereinigung) bat den Bürgermeister, mit der Polizei zu sprechen, dass sie angesichts der sich nun verschärfenden Situation „nicht nur an den ersten Tagen des neuen Schuljahres den Verkehr kontrolliert.“

Baum fällt für Container

Weil der Platz in der Mensa nicht ausreicht, wird auch im Innenhof der Schule ein Container aufgestellt und über einen Gang mit dem Speiseraum verbunden, zu dem in den Ferien ein Durchbruch geschaffen werden soll. Laut Hertel muss mindestens ein Baum gefällt werden, möglicherweise sind es auch zwei.

So sieht die Schulerweiterung nach der Übergangslösung mit Containern aus jetziger Sicht aus: Ein moderner Anbau entsteht zwischen Haupthaus und Altbau (1). Ein Flachbau (2) mit Garderoben wird im Innenhof angesetzt. Aus Speisesaal und Umkleiden (3) werden drei Unterrichtsräume. Die Sporthalle (4) wird zum Speiseraum, darüber werden Horträume eingerichtet, weil der bisherige Hort (5) nicht ausreicht. Auf den Roten Platz wird eine Sporthalle (6) gesetzt. Im jetzigen Schulgarten (7) entsteht eine sportliche Anlage. Nach Vorstellung des Pfarrers könnte neben dem Spielplatz (8) auf der Festwiese (9) alternativ gebaut werden. Quelle: S.ai GmbH Stelzel Architekten & Ingenieure / Bearbeitung: Frank Pfeifer

Erweiterung der Grundschule bis 2020

Die Stadt mietet die mit Fußbodenbelag, Wandverkleidung und Lampen ausgestatteten Module für 112 724 Euro bei der Firma Kleusberg in Kabelsketal – die Laufzeit beträgt für den Unterrichtscontainer zwei Jahre, für die Mensaerweiterung 36 Monate. Auf diese Weise, so Hertel, kommt die Stadt für den überschaubaren Zeitraum kostengünstiger weg als mit einem Kauf. Die Kommune hofft, ab kommendem Frühjahr den lang diskutierten massiven Anbau an der Grundschule errichten zu können, der im August 2020 stehen soll.

Von Frank Pfeifer