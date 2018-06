Trebsen

Kinder und Jugendliche, die über die bittere Auftaktniederlage der deutschen Nationalelf zur Weltmeisterschaft noch nicht hinweggekommen sind, finden Trost in der Trebsener Stadtbibliothek. „Fußball – Fakten, Rekorde und Stars“ heißt ein Werk, das über bessere Zeiten berichtet und zur Offerte im Rahmen des diesjährigen Buchsommers gehört. Die Aktion wurde jetzt eröffnet.

120 Bücher decken breites Spektrum ab

„Ihr Ziel ist es, Elf- bis 16-Jährige für das Lesen zu begeistern“, sagt Einrichtungsleiterin Rosel Wächter. Deshalb habe die Stadt mit finanzieller Unterstützung des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 120 Bücher angeschafft – ein breites Spektrum von Abenteuerromanen über Freundschaftsliteratur, Jugendgeschichten, Krimis und Mangas bis hin zu Liebes- und Comicromanen. Auch Fachliteratur kann ausgeliehen werden, neben dem erwähnten Fußball-Werk eines über das alte Rom und das offizielle Buch zum jüngsten „Star-Wars“-Film.

Fortsetzungsromane sind begehrt

„Wir wissen so ungefähr, was bei uns gewünscht wird“, sagt Wächter. Deshalb hat sie auch zahlreiche neue Bände von Fortsetzungsromanen aufgenommen, die zu den vergangenen fünf Auflagen des sächsischen Buchsommers, an dem sich die Stadtbibliothek beteiligt hat, auf große Resonanz gestoßen sind. „Erstmals wurden darüber hinaus zehn Titel vorgegeben, die unbedingt angeboten werden müssen“, erläutert die Leiterin. „Auf Stimmzetteln können die Schüler ankreuzen, welcher ihnen am besten gefiel. So sollen ihre Interessen erkundet werden.“

53 Anmeldungen zum Buchsommer

53 Mädchen und Jungen der Oberschule Trebsen haben sich bereits für den Buchsommer angemeldet. In den nächsten Wochen werden erfahrungsgemäß weitere hinzustoßen. Abgänger der Grundschule und Trebsener, die in Grimma oder Wurzen das Gymnasium besuchen, kündigten ebenso an, sich an der für die Leser kostenlosen Aktion beteiligen zu wollen. Dabei sein darf auch, wer nicht registrierter Nutzer der Bibliothek ist. „Vergangenes Jahr haben 67 Schüler mitgemacht“, bilanziert Wächter und urteilt: „Ein sehr gutes Ergebnis.“

Abschlussveranstaltung mit Kulturprogramm

In einem Logbuch tragen die Kinder und Jugendlichen ein, welche Bücher sie über die großen Ferien gelesen haben. „In einem kurzen Gespräch frage ich bei der Rückgabe die Inhalte ab“, erklärt Rosel Wächter. Wer auf mindestens drei Schmöker gekommen ist, erhält zur Abschlussveranstaltung mit Kulturprogramm und Tombola im August ein Zertifikat. Die Drei, die am meisten Lesestoff verschlungen haben, dürfen sich dann über zusätzliche Buchpreise freuen. Es wird also auf alle Fälle Trebsen-Meister geben, auch wenn es die Fußballelf vorher nicht bis zum erneuten Weltmeistertitel gebracht haben sollte.

Von Frank Pfeifer