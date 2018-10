Naunhof

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Naunhof war erneut Thema in einer Stadtratsitzung. Wichtigster Punkt auf der Agenda: Der Discounter Aldi will nach 13 Jahren von der aus seiner Sicht abgelegenen Erdmannshainer Straße ins Stadtzentrum umziehen, und zwar in die Nähe von Rewe.

Doch das hätte zur Folge, dass an dem neuen Standort kleinere innerstädtische Geschäfte weichen müssten. Der Unmut betroffener Händlern ließ nicht auf sich warten und wurde im Stadtrat mit besorgtem Interesse wahrgenommen. Am Ende votierte das Parlament mehrheitlich – mit einer Enthaltung – für das Einzelhandelskonzept und damit gegen den Umzug von Aldi ins Stadtzentrum.

Drogerie- und Supermärkte locken Kunden ins Zentrum von Naunhof

Um den Stadträten für ihre Entscheidung den Rücken zu stärken, erklärte Ulrich Kollatz von der BBE-Händlerberatung nochmals einzelne Punkte des Konzeptes. „Es geht nicht um Standorte einzelner Anbieter, sondern um die Struktur des Einzelhandels“, stellte Kollatz klar. „Der Schutz des zentralen Versorgungsnetzes hat Priorität.“ Viele Innenstadthändler würden von sogenannten „Frequenzbringern“ profitieren, also von Drogerie- und Supermärkten, die viele Kunden anziehen.

Ausgeschlossen davon seien beispielsweise Baumärkte oder Baustoffhändler sowie Möbelmärkte, die über keine „Nahversorgerrelevanz“ verfügen. Heißt: Andere Läden profitieren nicht von ihnen. „Viele Städte wären heutzutage froh, wenn sie wie in Naunhof einen Rewe- und Drogeriemarkt als Frequenzbringer im innerstädtischen Bereich hätten“, sagte Kollatz.

Aldi-Markt darf sich nicht vergrößern

Noch ein weiterer Punkt spricht gegen den Umzug von Aldi ins Stadtzentrum: Laut Planungsrecht gilt der Markt am Stadtrand als „nicht integrierter Standort“. „Deswegen darf er sich nicht erweitern“, betonte Kollatz, seine Verkaufsfläche darf 800 Quadratmetern nicht übersteigen. Der Grund: Es gebe dort draußen auch in Zukunft wohl nicht genügend Kunden für solch einen großen Markt.

Bessere Karten haben da die beiden Märkte Netto und Lidl in der Brandiser Straße. Diese würden von ihrer zentralen Lage profitieren, stellt der Experte klar. Mit dem neuen Einzelhandelskonzept werde ihnen zudem eine Versorgungsfunktion für das Umfeld zugewiesen. Gerechtfertigt werde das mit einem zu erwartenden Bevölkerungszuwachs, etwa dank des neuen Wohngebietes in der Naunhofer Grünstadt.

Von Frank Schmidt