Trebsen

Mit zügigen Schritten schafft die Stadt die Basis, um sich wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister zu geben. Erst am 14. August hatten Abgeordnete den Antrag eingebracht, diesbezüglich die Hauptsatzung der Kommune zu ändern. Am Montagabend befürwortete nun der Stadtrat dieses Anliegen einstimmig.

Stadtrat handelt vor Wahlen

In einer der nächsten Sitzungen, kündigte Hauptamtsleiterin Romy Sperling an, werde den Mandatsträgern die Hauptsatzung mit dem neuen Wortlaut als Beschlussvorlage präsentiert. Eile hat die Sache zwar nicht, denn der gegenwärtige, ehrenamtlich arbeitende Bürgermeister Stefan Müller (CDU) will seine Amtszeit bis 2022 fortführen. „Sollte es aber, was wir nicht hoffen, aus irgendeinem Grunde vorgezogene Neuwahlen geben, dann könnte bei beschlossener geänderter Hauptsatzung ein hauptamtlicher Bürgermeister schon früher eingesetzt werden“, erläuterte Sperling.

Rolle zurück

Vor Müller war die parteilose Heidemarie Kolbe letzte hauptamtliche Bürgermeisterin. Unter ihrer Regie hatte Trebsen eine Kommission eingesetzt, die Sparvorschläge unterbreiten sollte, weil Steuereinnahmen weggebrochen waren. Das Gremium schlug unter anderem vor, das Amt des Bürgermeisters nur noch ehrenamtlich zu besetzen. Stefan Müller (CDU), der in Naunhof ein Altenpflegeheim leitet, nahm die Herausforderung an und wurde 2015 gewählt.

Bürgermeister hat mehr Aufgaben

„Die Vielfältigkeit der Aufgaben eines Bürgermeisters hat in den vergangenen Jahren stets zugenommen. Diese sind zum großen Teil auch von einem zunehmenden bürokratischen Aufwand geprägt“, heißt es im Antrag, den die Bürgerinitiative Gemeinsame Zukunft, die Wählervereinigung Altenhain und die CDU-Fraktion vorgelegt hatten. „Auch die Förderlandschaft ändert sich, so dass viele Programme nur durch schnelles Reagieren in Anspruch genommen werden können.“

Kein Bürgermeister nach Feierabend

Es gelte, ein Netzwerk mit anderen Kommunen zu pflegen. Außerdem bedürfe es der persönlichen Anwesenheit des Bürgermeisters in Verbänden. Das sei in den vergangenen Jahren nicht immer mit dem Ehrenamt vereinbar gewesen. Statt eines Ortschefs nach Feierabend brauche Trebsen also wieder jemanden, der seine volle Kraft für die Stadt einsetzen kann. Eine Änderung zu einer hauptamtlichen Bürgermeisterstelle sei zum Wohle einer selbstbewussten und selbstständigen Stadt Trebsen notwendig.

Stadtrat darf frei entscheiden

Auf die Frage von Manfred Müller (Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft), ob es Instanzen gibt, die dieses Ziel verhindern könnten, antworte Romy Sperling mit einem klaren „Nein“. In einer Kommune mit weniger als 2000 Einwohnern muss laut Sächsischer Gemeindeordnung der Bürgermeister ehrenamtlich sein; ab 5000 Einwohnern ist ein hauptamtlicher Chef erforderlich. Trebsen liegt mit knapp 4000 dazwischen und darf selbst entscheiden.

Von Frank Pfeifer