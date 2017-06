GrimMa. Die erwachsenen Nutzer der Johann-Gottfried-Seume-Bibliothek in Grimma und ihrer Zweigstelle in Nerchau müssen ab Juli für die Ausleihe etwas tiefer in die Tasche greifen. Grimmas Stadtrat verabschiedete Donnerstagabend die überarbeitete Benutzungs- und Entgeltordnung. Die Preise müssten im Zuge der Haushaltkonsolidierung angehoben werden, sagte die Leiterin des Amtes für Schulen, Soziales und Kultur, Jana Kutscher. Die Muldestadt erhofft sich damit Mehreinnahmen von jährlich 1700 Euro.

Laut Kutscher waren die Änderungen im Kulturbeirat, dem Sozialausschuss und der AG Finanzen ausführlich diskutiert worden. Und damit hinter verschlossenen Türen. Zur Stadtratssitzung, der zahlreiche Grimmaer Oberschüler im Rahmen des Unterrichts beiwohnten, gab es keinen Diskussionsbedarf mehr. Bei nur einer Gegenstimme und drei Enthaltungen wurden Benutzungs- und Entgeltordnung durchgewunken.

Das letzte Mal waren die Gebühren 2011 angepasst worden. In der Stammbibliothek in Grimma erhöht sich der Jahresbeitrag für Erwachsene nun um zwei auf zwölf Euro. In Nerchau steigt er um einen auf sechs Euro. Für Kinder und Jugendliche ändert sich nichts, mit drei (Grimma) beziehungsweise 2,50 Euro (Nerchau) ist ihr Jahresbeitrag minimal. Für erwachsene Inhaber von Grimmas Sozialpass, Blaulichtcard, Juleica und Sächsischer Ehrenamtskarte wird es zwar auch teurer, sie zahlen aber nur die Hälfte des normalen Jahresbeitrages. Für den Familienausweis werden in Grimma ab Juli 15 Euro fällig (bislang zwölf), in Nerchau acht (bislang sechs). Wer Medien über die Fernleihe bestellt, muss mindestens drei Euro auf den Tisch legen und damit 50 Cent mehr als bislang. Die Säumniszuschläge je Medieneinheit und angefangener Woche sinken für Kinder und Jugendliche in Grimma sogar von zwei auf einen Euro. Erwachsene zahlen wie bisher zwei Euro. In Nerchau wird es generell 50 Cent teurer (Erwachsene einen Euro, Kinder und Jugendliche 50 Cent). Die ausschließliche Nutzung der ehrenamtlich betreuten Ausleihstellen in Bahren, Dürrweitschen, Großbardau und Großbothen ist kostenfrei. Egal ob Buch, CD oder Spiel – die Leihfrist für alle Medien beträgt übrigens vier Wochen. Für die Onleihe, also die digitale Nutzung, gelten aber gesonderte Fristen.

Von Frank Prenzel