Wurzen. Alle Jahre wieder treffen sich junge Menschen in der Vorweihnachtszeit, um liebevoll und mit viel Energie ein Krippenspiel auf die Beine zu stellen. Manche schreiben ganz neue Stücke, andere überarbeiten fertige. Kostüme und Requisiten müssen besorgt und das passende Bühnenbild angefertigt werden.

Alles in allem viel Aufwand für ein Stück, welches meist nur einmal aufgeführt wird. Da die meisten Krippenspiele zu Heiligabend aufgeführt werden, ist es für Mitspielende oft unmöglich sich andere anzusehen. Aber auch wenn man selbst nicht Mitspieler ist, lässt es der zeitliche Rahmen nicht zu, mehrere Krippenspiele zu besuchen. Und: Das Publikum beschränkt sich auf die Einwohner des jeweiligen Ortes. Das sei schade, weil viel Kraft und Liebe in diesen Stücken stecken die teilweise schon Monate im voraus vorbereitet werden.

Übrigens handelt es sich bei vielen Krippenspielen keineswegs um traditionelle Aufführungen mit Hirten, Königen und Plaste-Baby-Jesus-Puppe, sondern um gesellschaftskritische, tiefgründige oder humoristische Theaterstücke. Schließlich sei die Weihnachtsbotschaft: Frieden, Nächstenliebe, Schutz des Schwächeren. „Der Sinn eines solchen Krippenspiels ist also nicht die Darstellung einer schönen Legende, sondern eine Mahnung an die Menschlichkeit, deren Gültigkeit nicht an das Christentum und erst recht nicht an die Advents- und Weihnachtszeit geknüpft ist“, so Katharina Bachmann von der Jungen Gemeinde Machern. „Das Krippival ist ein Festival der Krippenspiele.“ Hier haben Jugendgruppen des Landkreises die Möglichkeit, ihr Stück noch einmal aufzuführen und sich zugleich die Stücke anderer Gruppen anzusehen. „Zudem machen wir auch öffentlich Werbung und laden Menschen unabhängig ihrer Konfession ein.“

Auf Landesebene gibt es ähnliche Konzepte, nur handelt es sich dort um Wettbewerbe. „Dies ist bei uns nicht der Fall, bei uns geht es um den Spaß am Spiel und um die Botschaft und nicht um möglichst perfekte Inszenierungen. Auch verlangen wir keinen Eintritt. Wer kommen möchte, kommt. Und wer Spenden möchte, kann dies tun.“ Die Spendenerlöse fließen in das Jugenddankopfer der evangelischen Jugend der Landeskirche Sachsen (Sonderzweck 2016 ist das Projekt „Schulbildung für syrische Flüchtlingskinder – Unterstützung für Nachmittagsschulen in der Bekaa-Ebene in Libanon“).

In den vergangenen vier Jahren konnten je drei Gruppen spielen. Dieses Jahr werde die Marke geknackt und zwar mit vier Stücken in der Auftrittsreihenfolge Machern, Prießnitz, Naunhof, Wurzen. Das Krippival des Leipziger Landes findet am Sonnabend, 14. Januar, in der Wurzener Stadtkirche St. Wenceslai statt. Start ist 17 Uhr und je nach Länge der Stücke dauert die Veranstaltung bis 21.30 Uhr.





Von LVZ