Lossatal/Hohburg

Ein Geburtstag mit Premiere: Aus Anlass des 33-jährigen Geburtstages lädt das Museum Steinarbeiterhaus Hohburg am Pfingstsonntag von 15 bis 18 Uhr zum Dixieland-Konzert in den idyllischen Museumsgarten ein. Zu Gast ist die CB-Marching Band aus Leipzig. Die sieben Musiker werden mit Saxophon, Trompete, Posaune, Sousaphon, Schlagzeug, Banjo und Gitarre für Stimmung sorgen.

Ihre Palette reicht von New-Orleans-Jazz bis zu Popsongs. Ein Kritiker schwärmte sogar über die handgemachte, frische Musik, dass sie „den Hintern wackeln lässt“.

Tja und was die Premiere angeht, verrät Museumsleiter Matthias Müller: „Es wird am Pfingstsonntag erstmals Hohburger Steinarbeiterpils geben.“ Die Idee dazu hatte Sohn Claudius, Betreiber des Eiscafés „Zur Hohburger Schweiz“. Schließlich hat das Brauen von Bier in Hohburg eine lange Tradition. „Seine Ursprung findet das Steinarbeiterbier um 1850 zu Beginn des industriellen Steinabbaus“, erzählt der 34-Jährige und Matthias Müller ergänzt: „1860 begann der Bau der ersten Hohburger Brauerei. Die Brauerei Reinhard und Franz Krüger war hierbei der bedeutendste Lieferant der ansässigen Steinbruchkantinen und Gasthäuser.“ Jedoch musste 1956 der Betrieb eingestellt werden. Klaus Fruchtsäfte & Cannewitzer Biere aus Wurzen sorgt jetzt für eine Renaissance in 0,33-Liter-Flaschen.

Der Nachmittag bietet aber Kulinarisch weitaus mehr: Kaffee und Küchen, Kräftiges aus der Feldküche und Fassgetränke. Außerdem öffnet das Steinarbeiterhaus an beiden Pfingstfeiertagen sein Museum mit Tante-Emma-Laden von 13 bis 17 Uhr. Und während der musikalischen Pause dürfen dann die zwei museumseigenen Oldtimer aus den 1930er-Jahren bestaunt werden.

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Dorfkirche statt.

Von Kai-Uwe Brandt