Steindruck-Schenkung: Ahnsener denkt an die Heimatstadt seiner Vorfahren

Vor einem Familientreffen in diesem Jahr stöberte Michael Wolschke aus Ahnsen in alten Hinterlassenschaften seines Vaters. Dabei fielen dem 69-Jährigen mehrere Steindrucke mit historischen Grimmaer Motiven in die Hand. Ehe sie weiter in seinen Mappen schlummern, schenkte er sie der Stadt Grimma. Die erhält pro Jahr etwa zwei bis drei Schenkungen historischer Dinge.