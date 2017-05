Colditz. Die Stadt Colditz hat mit ihrem Birkenfest nun endgültig den kalten Winter und das witterungsbedingt launische Frühjahr hinter sich gelassen. Der Sophienplatz wurde für drei Tage zur bunten Partymeile.

Um kulturell bei den Besuchern verschiedener Altersklassen zu punkten, hatte die Stadtverwaltung mehrere musikalische Schubladen gezogen. So begann das Birkenfest bereist am „Rock-Freitag“ und lockte vor allem das Jungvolk an. Am „Party-Samstag“ ging eine Mischung aus Show und Gesang über die Hauptbühne. Und die Angebote am „Klassik-Sonntag“ sprachen ganz besonders zur besten Kaffeezeit Familien an.

Colditz stellte unter Beweis, zünftig feiern zu können - und das geschlossen. Jedoch auch etwas verschlossen. Denn auf ihren Eindruck vom lebendigen Fest angesprochen, wehrten er oder baten, ihren Name nicht nennen zu müssen. Obwohl einige sich als „Ureinwohner“ der Stadt outeten und stolz darauf seien. Ein Mann begann sogar über alte Zeiten zu plaudern, aus denen er „das Birkenfest noch immer in guter Erinnerung hat“. Andere freuten sich, „dass sich in der Stadt schon viel zum Guten verwandt hat, es dennoch eine Menge zu tun gibt“. Aber: Das alles nur im Vertrauen.

Das Colditzer Birkenfest erlebte viele Höhepunkte: Musik für jung und alt, mutige Modells in frühlingshaften Kleidern und eine Polonaise, die von Sänger Muck angeführt wurde. Zur Bildergalerie

Nicht hinterm Berg hielten die Stadtväter mit den Namen jener verdienstvollen Bürger, die zum dritten Mal und in aller Öffentlichkeit mit dem Ehrenamtspreis gewürdigt worden sind. „Ehrenamtlich tätige Menschen sind die Stützpfeiler für ein funktionierendes Gemeinwesen in unserer Stadt“, betonten Anje Heinz und Ronny Kritz vom Ehrenamtskomitee. Und so wurde Erich Remane von der Ortsfeuerwehr Colditz auf die Bühne gebeten. Seit frühester Jugend habe er sich für den Brandschutz eingebracht. In seiner aktiven Zeit als Floriansjünger war er über Jahrzehnte als Gerätewart für die Einsatzbereitschaft verantwortlich. Noch heute kümmert er sich intensiv um die Historie der Colditzer Wehr. Weil Andreas Haesler „mit Herzblut und viel Engagement“ das Dentalhistorische Museum in Zschadraß betreibt, wurde auch er mit dem Ehrenamtspreis geehrt. Damit möge den Bewohnern der Stadt Colditz auch ins Bewusstsein gerufen werden, „was für einen einmaligen Schatz von nationalem und internationalem Rang wir in unserer Stadt haben“, hieß es in der Laudatio. Wer kennt sie nicht – Irmgard und Manfred Knochenmuß aus dem Heimatmuseum im Schloss Podelwitz.

Ihre Verdienste als „Bewahrer von Wissen und Sammler von Erzeugnissen aus der unmittelbaren Heimatgeschichte“ sind weit über die Grenzen der Region bekannt und legendär. Deshalb sind auch sie auf Vorschlag des Fördervereins Schloss Podelwitz mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet worden. Als jahrzehntelanger Pilzberater und Naturschützer hat sich Hans-Joachim Kronbiegel einen guten Namen gemacht. Zudem ist er langjähriges Mitglied der Gruppe Ortschronisten und positiv wirkender Zeitzeuge der Judenverfolgung im Colditzer NS-Regime. „Mir ist kaum ein Colditzer bekannt, der ohne Aufsehen um seine eigene Person soviel ehrenamtlich in Colditz geleistet hat“, formulierte Wolfgang Beyerl seine Laudatio zum Ehrenamtspreis.

Von Frank Schmidt