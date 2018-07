Landkreis Leipzig

Nun haben auch die beiden Jungstörche von Sermuth ihre Identifizierung – Fußringe – bekommen. Storchenberinger Steffen Müller konnte dank der Bereitsstellung des Kran-Korbwagens der Grimmaer Dachbaufirma Mohr erneut sein Handwerk verrichten.

Unmittelbar danach ging es weiter zum Storchenhorst am Trebsener Schulberg, wo dieses Jahr drei Jungvögel aufgezogen werden. Insgesamt hat der Vogelberinger dieses Jahr 20 junge Adebare im ehemaligen Muldentalkreis beringt, dazu kommen zehn Jungtiere im Geithainer Land.

Hitze sorgt für durchschnittliches Storchenjahr

2018 ist nur ein durchschnittliches Storchenjahr, weiß Uwe Seidel, der Storch-Regionalbetreuer für den Bezirk Leipzig. „Es ist einfach zu heiß und zu trocken, so dass die Altvögel Schwierigkeiten bei der Futtersuche haben“. Neben den fehlenden Nagetieren und Regenwürmern werden deshalb überwiegend Lurche und Reptilien verfüttert. Auch Schlangen stehen auf dem Speisezettel der Schreitvögel."

Altvögel „entsorgen“ die schwächsten Jungtiere

Vielerorts haben die Altvögel bei größerer Anzahl an Nachwuchs auch die jüngsten und schwächsten Tiere selber „entsorgt“, weil sie einfach keine Überlebenschance gehabt hätten. Das gehört zur natürlichen Auslese und darf man nicht aus menschlicher Sicht betrachten", sagen die Storchenexperten unisono. Dem alteingesessenenen Storchenmann von Sermuth hat sich dieses Jahr ein Weibchen angeschlossen, das einst in Mecklenburg-Vorpommern geschlüpft und aufgewachsen war. Ein im Vorjahr in Pausitz (zwischen Wurzen und Trebsen) beringter Storch wurde im Winter in der spanischen Region um Barcelona beobachtet und seine Ringnummer abgelesen.

Von Thomas Kube