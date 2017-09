Stopp für Stadion-Neubau in Grimma: Linke fordert Landtag zum Handeln auf

Eine mit etwa 300 Unterschriften versehene Petition zum vollständigen Erhalt des Stadions der Freundschaft in Grimma hat die Linke am Mittwoch in Dresden dem Präsidenten des Landtags übergeben. Die Partei spricht von einer Serie von Schildbürgerstreichen und möchte einen Stadion-Neubau am Rand der Stadt verhindern.