Naunhof

Nicht ganz grün ist sich der Grüne Tisch, wenn es um den Bau des letzten Abschnitts der Naunhofer Ortsumgehung geht. Die Umwelt-Interessenvertretung schickte eine Stellungnahme an alle Stadträte, die intern auf Kritik stößt. Derweil diskutieren die Abgeordneten, wie die Verkehrsführung in der Innenstadt künftig aussehen soll.

Seit 2003 sieht ein Konzept eine Umgehungsstraße vor. Ein Teil von ihr wurde schon gebaut: die Straße des 9. November. Nun ist vorgesehen, diese Trasse geradeaus über die Wurzener Straße weiterzuziehen und in die Nordstraße einzubinden, die weiter zur Großsteinberger Straße führt. Damit könnten Autofahrer aus Großsteinberg in Richtung Autobahnzubringer das Stadtzentrum links liegen lassen und müssten nicht mehr zwei Bahnschranken passieren, wenn sie zur Autobahn oder nach Leipzig wollen.

Gewerbetreibende haben Existenzangst und sind gegen Pläne

Gegen die Pläne wandten sich im Frühjahr Gewerbetreibende der Stadt. Heiko Guter, Inhaber des Alten Kranwerks, und Wolf-Rüdiger Raschke vom Hotel Rosengarten äußerten Existenzängste. Geschäftsinhaber an der Ladestraße befürchten Umsatzrückgänge, weil sich der Kundenstrom, wie sie meinen, von ihrem Gewerbepark weg verlagern würde.

Rückendeckung erhielten sie jetzt vom Grünen Tisch, der sich an alle Stadträte wandte. In der Stellungnahme heißt es unter anderem, durch den Bau der Umgehung würden rund 2,5 Hektar Stadtgrün vernichtet. Außerdem müssten die Fahrer auf der künftigen Umgehung mehrfach stoppen, weil die beiden kreuzenden Verkehrsadern, die Wurzener und die Großsteinberger Straße, Hauptstraßen bleiben müssten, da sie in unmittelbarer Nähe über Schranken führen.

Grüner Tisch will gegenwärtige Lösung testen

Der Grüne Tisch spricht sich deshalb dafür aus, die gegenwärtige Lösung ein Jahr lang zu testen, bei der die Autos von der Straße des 9. November nach rechts über den Bahnübergang fahren, dann links in die Ladestraße einbiegen und über die Bahnhofstraße und den anderen Bahnübergang zur Großsteinberger Straße gelangen.

Reinhild Melcher, von Anfang an Mitglied am Grünen Tisch, kritisiert nun dessen Vorpreschen. „So eine Positionierung darf nicht abgeschickt werden, wenn wir nicht alle darüber abgestimmt und sie beschlossen haben“, moniert sie. Aus ihrer Sicht „kommt man nicht drum herum, die Umgehungsstraße zu bauen.“

Den Verkehr in der Bahnhofstraße und Leipziger Straße, so Melcher, habe der Grüne Tisch nicht beachtet – dort bräuchten die Anwohner dringend eine Entlastung, die sie mit dem Bau der Umgehung erhalten würden. „Für das Grün, das verschwindet, muss die Stadt Ersatzpflanzungen vornehmen und gleich sagen, wann und wo“, fordert sie.

Trassenvarianten vom Stadtrat hinter verschlossenen Türen diskutiert

Über Trassenvarianten für die Umgehung hat der Stadtrat am 28. Juni diskutiert – hinter verschlossenen Türen. Aus dem Rathaus, in dem die LVZ anfragte, ist nichts Näheres zu erfahren. „Das Thema geht jeden an und sollte öffentlich besprochen werden“, mahnt Melcher. „Ich möchte die Meinung aller Abgeordneten hören, das ist Demokratie.“

Einer, der sich schon jetzt bekennt, ist Michael Schramm (CDU). „Ich bin ganz klar für die Umgehungsstraße“, sagt er. „Wir müssen das Gesamtkonzept betrachten mit Einzelhandel, Grundschulerweiterung sowie dem geplanten betreuten Wohnen und eventuell einer Tagespflege an der Ladestraße. Vielleicht zieht Aldi noch ins Zentrum. Das bedeutet mehr Verkehr und enorme Parkplatzprobleme.“

Die gesamte Umgehungsstraße kann sich Schramm nur als Hauptstraße vorstellen. „Sonst wäre der Neubau sinnlos“, meint er. Damit keiner von Schranken eingesperrt wird, der auf den Gleisen wartet, um in die Umgehungsstraße einbiegen zu können, müssten jeweils Ampeln vor den Bahnübergängen aufgestellt werden. Weil sich dadurch aber die Schließzeiten der Schranken verdoppeln würden, käme es zu mehr Rückstaus. Um dies zu vermeiden, sei eine Ringverkehrslösung die sinnvollste. Schramm: „Der Bahnübergang Wurzener Straße wäre dann nur stadteinwärts passierbar. In der Gegenrichtung kämen Autofahrer von der Ladestraße über die Bahnhofstraße, den Bahnübergang und die neue Umgehung zur Wurzener Straße zurück.“

Von Frank Pfeifer