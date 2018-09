Grimma

Selbst der Milan fühlt sich wohl im Wilhelm-Ostwald-Park in Großbothen. Dass der habichtartige Greifvogel aber gerade hier heimisch ist, hat seinen Grund: eine Streuobstwiese, die zum Park gehört. Das naturbelassene Terrain ist ideal für den Vogel, aber auch für andere Tiere und Pflanzen. Die Streuobstwiese gehört zu den Grünflächen, die die Verantwortlichen des Landschaftspflegeverbandes Nordsachsen im Rahmen des diesjährigen Streuobstwiesen-Wettbewerbs unter die Lupe genommen haben. Am 9. September wird der Sieger des Wettbewerbs im Rahmen des Tages der Sachsen in Torgau bekanntgegeben.

13 Teilnehmer in diesem Jahr

Daran haben in diesem Jahr 13 Wiesenbesitzer aus den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen sowie der Stadt Leipzig teilgenommen, sagt Birgit Rabe. Die Kräuterpädagogin, Naturparkführerin im Naturpark Dübener Heide, gehört zur Jury, die sämtliche Streuobstwiesen begutachtet hat. Und sie macht klar, was eine gute Streuobstwiese ausmacht. „Darauf sollten auch abgestorbene Bäume stehen“ – als Höhlenbäume und damit als Quartier für Tiere. Wünschenswert wären Hecken und Sträucher, aber auch Steinhaufen, in denen etwa Eidechsen oder auch Schlangen Unterschlupf finden. Ganz wichtig ist, so Fachfrau Rabe weiter, „dass das Gras nicht stets und ständig gemäht wird“.

Wiese wird frühestens Ende Juni gemäht

So, wie es im Wilhelm-Ostwald-Park der Fall ist. Sandy Kästner, ihres Zeichens Natur- und Umweltpädagogin, sagt, dass die Streuobstwiese dort frühestens Ende Juni gemäht wird. Weil die Insekten die Blüten dann zunächst als Nahrungsquelle nutzen können. Ansonsten erfolgt eine zweite Mahd im Herbst, was angesichts des trockenen Sommers, in dem kaum noch Gras gewachsen ist, in diesem Jahr wohl nicht passieren dürfte. Auf der Wiese stehen an die 50 Obstbäume, die Äpfel und Birnen tragen. Um welche Sorten es sich dabei handelt, ist derzeit allerdings noch unklar. In der Regel stellt sich das erst bei der Ernte heraus, sagt Sandy Kästner. Immerhin wächst auf der Wiese, die an einen Wald grenzt, auch eine Apfelsorte, die bereits Wilhelm Ostwald (1853 bis 1932) gegessen haben könnte. Der Chemiker erwarb 1901 in Großbothen ein Sommerhaus nebst Grundstück. Streuobstwiesen gelten deshalb klassische Möglichkeit, historische Obstsorten wieder zu kultivieren.

Idee entstand vor anderthalb Jahrzehnten

Vor reichlich anderthalb Jahrzehnten hatte der Landschaftspflegeverband Nordsachsen mit Sitz in Eilenburg begonnen, Obstbäume entlang von Straßen und auf Wiesen zu kartieren. Dabei gelang es, mehr als 100 verschiedene Apfelsorten aufzulisten. Weil die aber oftmals auf Wiesen wuchsen, deren Zustand „besorgniserregend“ war, kam die Idee für den Wettbewerb auf. Es sei darum gegangen, Menschen zum Erhalt von Streuobstwiesen zu bewegen, so wie sie bis ins letzte Jahrhundert üblich und auch landschaftsprägend waren, bevor sie im Zuge einer immer intensiver betriebenen Landwirtschaft verschwanden.

Grasschnitt nicht wegräumen

Ziel sei es gewesen, „einen Schatz zu bewahren“, sagt Birgit Rabe. Was bedeute, in gewisser Weise einen gepflegten Wildwuchs zuzulassen. Oder Grasschnitt nicht wegzuräumen, sondern liegen zu lassen, „damit die Nährstoffe in den Boden eingebracht werden“.

Kinder bauen Insektenhotel

Auf eine Streuobstwiese passt auch ein Insektenhotel hervorragend, so wie es Kinder während der Sommerferien im Wilhelm-Ostwald-Park aus Lehm und Ton gebaut haben. Hinzu kommt eine blütenreiche Wiese, ein Paradies für Bienen, Wespen und Co., weshalb Sandy Kästner auch von einem Insektenbuffet spricht.

Von Nikos Natsidis