Grimma

Der traditionelle Subbotnik, in dem Grimmaer ihre Stadt in einem Aufräumeinsatz auf den Frühling vorbereiten, bekommt dieses Jahr eine neue Note. Unter dem Stichwort „Trashtag Challenge“ sind besonders Jugendliche angesprochen, aus Arbeitseinsatz mit einem kleinen Wettkampf (“challenge“) zu machen, wie der Oberbürgermeister Matthias Berger in einer Pressemitteilung erklärt: Die Trashtag Challenge bedeutet so viel, wie dokumentiertes Müll aufsammeln in großem Stil. Die Müllsäcke können als Trophäen gesammelt und Vorher-Nachher-Bilder im Internet gepostet werden. Die Stadt knüpft mit dieser Idee auch an die Klimaproteste von Schülern an den sogenannten „ Fridays for Future“ an, allerdings diesmal ohne dabei die Schule zu schwänzen, wie in der Pressemitteilung betont wird.

Von lvz