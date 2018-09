Borna

In Borna ist Jochen Kinder als neuer Superintendent des Kirchenbezirks Leipziger Land offiziell in sein Amt eingeführt worden. Der 46-Jährige ist Nachfolger des früheren Superintendenten Matthias Weismann, der im Februar nach mehr als 20 Jahren im Amt verabschiedet worden war. Die Amtseinführung erfolgte im Rahmen eines prächtigen Festgottesdienst, den die Bläserchöre, Kirchenchöre und Kantoreien des Kirchenbezirks unter Leitung von Rosemarie Engelmann sowie des Wurzener Kantors Johannes Dickert und des Bornaer Kantors Jens Staude musikalisch gestalteten.

„Das Gespräch ist das Wertvollste, was wir haben“

„Das Gespräch ist das Wertvollste, was wir haben“, erklärte Kinder in seiner ersten Predigt als Superintendent in der vollen Bornaer Stadtkirche. Er wolle seine Arbeit unter das Motto stellen „Lasst uns Gutes tun“. Das „ist eine einfache Botschaft und alles andere als naiv“. Zuvor hatte er von Barbara Vetter einen symbolischen Staffelstab übernommen. Die Prießnitzer Pfarrerin hatte nach Weismanns Abschied als Superintendentin amtiert. An den neuen Superintendenten und seine Familie gewandt erklärte sie mit Blick auf den Bibeltext des Tages („Kinder sind ein Geschenk Gottes“): „Sie sind ein Gottesgeschenk.“

Für Superintendent Jochen Kinder sind „Gespräche das Wertvollste, was wir haben“. Quelle: Thomas Kube

Landesbischof Carsten Rentzing führte Kinder, der auch erster Pfarrer in der Bornaer Gemeinde ist, offiziell in sein neues Amt ein. „Sie sind am richtigen Platz.“ Kirchenbezirksvorstand Gerhard Landgraf freute sich, dass es recht schnell gelungen sei, den Posten des Superintendenten wieder zu besetzen. „Das war recht zügig.“ Landgraf, von Haus aus Landwirt, überreichte Kinder einen Korb mit Lebensmitteln aus der Region. Eberhard Ritter vom Vorstand der Borna Gemeinde hoffte, dass auch künftig die „Kirche in Bewegung“, lange Zeit Motto der Kirchenarbeit in und um Borna, bleiben werde - „auch wenn wir keine Kirchen mehr transportieren“.

Die Bornaer Quelle: Thomas Kube

Jochen Kinder, geboren in Hamm, stammt aus einer Pfarrersfamilie. Dennoch studierte er zunächst Chemie, bevor er zur Theologie wechselte. Seit 2005 war er Gemeindepfarrer in Borna bei Oschatz, bevor er jetzt nach Borna bei Leipzig wechselte.

Von Nikos Natsidis