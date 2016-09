Naunhof. Nach der Urabstimmung machen die Mitarbeiter der Naunhofer Stadtverwaltung ernst: Am Mittwoch treten sie in einen dreitägigen Streik. Wie bereits im März werden dann städtische Einrichtungen wie die Ämter im Rathaus und Kindergärten geschlossen bleiben. Wie Beamtenbund (dbb) und Tarifunion jetzt mitteilten, geht damit der Kampf der Mitarbeiter um eine Entlohnung nach Tarif in einen neue Runde. „Jetzt wird es richtig ernst. Die Arbeitgeberseite lässt uns durch die Blockade von Verhandlungen durch den Stadtrat leider keine Wahl“, sagte der Zweite Vorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik Willi Russ. Der Streik werde bis Freitag andauern.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Beschäftigten in einer Urabstimmung mit 95,7 Prozent für die Ausweitung des Arbeitskampfes gestimmt. „Unsere Geduld ist am Ende. Die Verhandlungen über die Einführung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst müssen sofort beginnen – dann können wir die Streiks auch gegebenenfalls wieder aussetzen“, so Russ. Der dbb kündigte neben dem dreitägigen Arbeitskampf außerdem eine Protestkundgebung auf dem Naunhofer Marktplatz für den 9. September 2016 um 10 Uhr an. Russ wird bei dieser Gelegenheit erneut zu den Beschäftigten sprechen.

Bereits seit Frühjahr dieses Jahres dauert der Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Rathaus an. Seit 1994 haben die Beschäftigten von Naunhof keinen gültigen Tarifvertrag mehr. Die Stadt ist aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten. Bezahlt wird nur auf Grundlage einzelvertraglicher Regelungen. Vielfach bleiben die Bezahlung und Arbeitsbedingungen hinter denen der übrigen Beschäftigten im öffentlichen Dienst zurück. Deswegen hatten rund 120 Mitarbeiter bereits Mitte März die Stadtverwaltung lahm- und die Arbeit niedergelegt.

Der Stadtrat hat sich bislang gegen Verhandlungen von Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) mit den Gewerkschaften ausgesprochen. Wie erst jüngst bekannt wurde, drängt er auf ein Personalentwicklungs- und Verwaltungsstrukturkonzept.

Von Birgit Schöppenthau